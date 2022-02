Jorge García y Neto, lesionados, no podrán ayudar al Poli en La Nucía

Las bajas de hombres importantes vuelven a asolar al Poli El Ejido antes de un partido, pero esta vez basta con escuchar a Fran Alcoy para comprobar que los celestes están mucho más armados actualmente, en mejor estado y con más efectivos, y por tanto no es tan trascendental perder a tal o cual jugador. No obstante, son muy significativas las bajas de los que fueron mejores hombres del Poli en la buena victoria del pasado domingo ante el Puertollano: Jorge García, que sufre una pequeña rotura fibrilar, y Neto, también ausente por problemas físicos. A ellos se les une Fran Serrano, que además será baja para casi todo lo que resta de temporada por una lesión en la planta de un pie; y los sancionados Tena y Sergio Montero. Con todo, Fran Alcoy confía mucho en traer puntos del campo del líder, La Nucía (domingo, 18:00 horas), apelando al buen momento de su equipo. "Les vamos a competir el partido y creo que podemos sumar traernos puntos".

MOTIVACIÓN: "Será un partido complicado, como todos, vamos al campo de un líder que lo es por méritos propios. Si con los partidos que llevamos sigue siendo el primero sabes que tienes un contexto de partido muy complicado, a un estadio nuevo que el año pasado acogía partidos de Primera División, porque allí jugaba sus partidos el Levante; un entorno y un escenario perfectos para motivar a nuestro equipo y hacer un buen partido, sabiendo de la dificultad que conlleva, como ya vimos en el partido de la primera vuelta".

"Va a ser un partido que si funcionamos al nivel de este último mes vamos a estar en con muchas posibilidades de traernos puntos"

MUCHAS BAJAS: "El partido del otro día es muy importante, por ganarle a un rival directo, por irnos a 27 puntos y por cómo lo ganamos, jugando bien. Hace un mes que este equipo está rindiendo a un buen nivel. Llevamos dos bajas muy importantes por sanción, Tena y Sergio Montero, y además hemos tenido una semana muy convulsa con las lesiones, porque Jorge García acabó con una rotura de fibras y es baja también; Fran Serrano lleva un mes siendo infiltrado y lo hemos perdido para casi todo lo que queda de temporada porque tiene una rotura en la fascia plantar; y Neto también lo tenemos fuera".

POSIBILIDADES: "Son bajas importantes, pero creo que el equipo está bien, vamos a un campo difícil, no podemos excusarnos con las bajas que llevamos, porque necesitamos puntuar, la clasificación está apretada y yo estoy viendo al equipo trabajar bien y vamos a competirles el partido. Ellos tienen necesidad como nosotros, porque ellos quieren ser campeones y nosotros queremos salvar la categoría y va a ser un partido que si funcionamos al nivel de este último mes vamos a estar en el partido y con muchas posibilidades de traernos puntos".

OPTIMISMO: "El equipo nos ha dado buenas sensaciones durante toda la temporada, y aunque aquí lo que valen son los resultados, el equipo por lo que ha acontecido en estos veintitantos partidos debería llevar más puntos, porque nosotros no hemos sumado ni un punto de forma inmerecida y sí ha habido partidos que se han ido por decisiones arbitrales, por falta de acierto o por algo específico que no va con el juego. Lo he dicho muchas veces, podemos trabajar en lo controlable, generar ocasiones y que no te generen muchas; lo normal es que si haces eso ganes, pero no siempre hemos ganado. Estamos contentos, el último mes hemos ganado dos partidos muy importantes contra dos rivales directos. Quedan 12 partidos y tenemos la ilusión de competir a ese nivel , y sin ir más lejos, el domingo, sabiendo que es el líder, que es un rival muy complicado, que ha encajado muy pocos goles, pero creo que vamos a traer puntos de allí, sabiendo que nos vamos a enfrentar contra uno de los tres mejores equipos del grupo, sin lugar a dudas".

SALIR DE ABAJO: "Con la victoria del otro día dimos un buen paso, cogimos a Pulpileño y Melilla, volvimos a pasar al Levante, nos pusimos a uno del Mancha Real, sitanciamos al Águilas... pero no podemos pensar en otra cosa que no sea salir de esa posición, porque tenemos el decsenso a dos y la promoción solo a uno, así que hay que ir allí con las ideas muy claras, con el nivel que estamos mostrando últimamente, sin equivocarnos y traer puntos. Sabiendo ue si te despistas un poco, ellos te van a penalizar".

12 PARTIDOS: "Ahora vienen una serie de partidos de equipos de la parte alta: de ls próximos seis, cuatro que están arriba y rivales como Melilla y Águilas que están en la parte baja pero que están configurados para estar arriba, seis rivales importantes, pero aquí todo es muy igualado, da igual contra quien juegues y los vamos a competir. El domingo es el más inmediato, contra un equipo importantísimo, de gran plantilla, presupuesto alto, un gran técnico impropio de la categoría que ha entrenado en Primera y que tiene a su equipo muy trabajado y optimizado. Estoy seguro de que la gente que entre a jugar va a dar el nivel, va a competir y estamos muy ilsuionados por traernos puntos de allí".