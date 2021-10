José Fernández: "Estoy contento y orgulloso de llegar y poder sumar mi granito de arena"

José Fernández, el nuevo técnico de Inagroup El Ejido Futsal, ya ha tenido su primer contacto con la plantilla en la jornada de hoy y ha dirigido su primer entrenamiento. El técnico barcelonés agradeció al club ejidense "la confianza que han depositado en mí y la buena acogida recibida", al tiempo que también tuvo palabras de agradecimiento para su anterior club, la UD Ibiza Gasifred, "por las facilidades que ha puesto para poder estar aquí tan pronto".

El nuevo entrenador de Inagroup El Ejido Futsal afirmó estar "contento y orgulloso de llegar y poder sumar mi granito de arena, trabajar con el equipo e intentar lograr las metas que nos hemos planteado", al tiempo que se puso a disposición del club 100% "porque el objetivo es formar jugadores de la base que lleguen al primer equipo, pero sobre todo ser muy ambiciosos con el primer equipo, porque creo que hay mimbres para hacer una temporada muy buena".

Precisamente, José Fernández señalaba a la importancia de la cantera. "Yo soy un entrenador que ha trabajado antes en las categorías base del FC Barcelona y todo lo que sea trabajar con gente joven me motiva, así que una de las cosas que más me motivó fue el poder trabajar con esta gente joven y darle salida al equipo profesional que está en Segunda División, que el año pasado hizo una temporada espectacular llegando hasta el último partido con opciones de ascenso a Primera y porqué no, mejorar ese resultado".

Pese a que como primer entrenador es su primera experiencia en Segunda División española, hace unos años, durante su etapa en el FC Barcelona, también compaginó esa función de segundo entrenador del filial del Barça con Andreu Plaza.

Además, José Fernández cuenta con experiencia internacional en equipos de la Primera División de Japón y Qatar, "y el fútbol sala en sí es lo mismo, lo único que cambia son las culturas, la educación, pero los tres puntos son los mismos. Como entrenador lo que tienes que hacer es sacar lo mejor del club, en este caso El Ejido Futsal, y estoy convencido de que lo vamos a hacer y que el día que se acabe la temporada estemos satisfechos", subrayó José Fernández.

Sobre el primer entrenamiento, el nuevo técnico celeste también se mostró contento "porque hay mimbres para trabajar. Creo que hay que aclarar muchos conceptos técnico-tácticos, pero para eso está el entrenador. Y mentalmente también hay que hacer un retroceso y trabajar mucho".

No obstante y como recordó José Fernández, el equipo viene de una victoria frente al Barça B en casa, con un buen partido. "La predisposición de ellos es máxima y la mía también para llegar en las mejores condiciones posibles al sábado y poder sacar los tres puntos en Calvia", insistió el técnico, quien explicó que esa primera sesión fue corta pero intensa y con balón.

Junto a José Fernández, en su primera intervención pública y para firmar el contrato que le une con el club por esta temporada, estaba el Director General, Miguel Brugarolas, quien destacó del nuevo técnico su elevado potencial, experiencia y talento. "Un entrenador canterano, en un club donde tenemos muchos niños y jóvenes, y en el que la cantera es un gran valor que el club ha apostado por potenciar y mejorar en los últimos años. Creemos que el proyecto que tenemos de plantilla corta para darle oportunidades a nuestros Juveniles cae en las manos perfectas para poder trabajar y terminar de formarlo", apuntó Brugarolas. De esta forma, el Director General remarcó que ahora "esta es su casa, aquí se respira Fútbol Sala por los cuatro costados y le deseamos mucho éxito porque será también el nuestro".