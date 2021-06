Josema seguirá una temporada más en Durán Ejido Futsal

Tan solo unos días después de que se cierre la temporada 2020-2021 se anuncia la renovación de otro de los jugadores importantes de Durán Ejido Futsal. Josema daba el sí al club ejidense para continuar vistiendo de celeste la próxima temporada.

De esta manera el cierre murciano se convierte en la quinta renovación del CD El Ejido Futsal tras las de Cortés, Rubio, Jesús Gómez y Nacho Gil.

En la toma de decisión de Josema ha primado como él mismo ha reconocido "la buena temporada que hemos hecho, lo bien que me he sentido tanto dentro como fuera de la pista y toda la gente que ha hecho que me sienta así. Me siento importante en el equipo, estoy jugando minutos importantes y al final eso es de valorar".

Y es que la temporada de Durán Ejido Futsal ha sido para enmarcar. "Cuando llegamos el 2 de septiembre nunca pensamos que podíamos llegar donde hemos llegado. Ha sido una temporada increíble en muchos aspectos. Ha sido una pena no poner la guinda con el ascenso a Primera División", confesaba Josema, quien añadía que "en lo colectivo ha sido una temporada increíble. Me llevo unos compañeros impresionantes, lo hemos vivido de la mejor manera posible y una pena no haber podido conseguir ese ascenso, pero nos sirve de aprendizaje y volveremos a intentarlo el próximo año".

Y es que precisamente para la próxima temporada Josema afirma que a nivel personal intentará dar lo mejor de sí mismo en cada partido y en cada entrenamiento como siempre hace, y a nivel colectivo, "cuando veamos cuál es el equipo que tenemos para la próxima temporada con las bajas y altas que haya hablaremos, pero yo soy una persona ambiciosa y quien me conoce lo sabe, por eso el objetivo es quedar lo más arriba posible y meternos en play off. Lo que hemos vivido este año ha sido impresionante, queremos repetirlo y vamos a luchar por ello".

En cuanto a la temporada que finaliza, ha tenido para el de Aljucer altos y bajos. "Sobre todo la marca la lesión que padecí, que me tuvo apartado del equipo dos meses, pero en lo personal estoy muy contento con el rendimiento que he dado. He intentado dar lo mejor de mí y al final la lesión marcó un poco el ritmo de competición. Lo superé de la mejor manera y ahora toca descansar, que también lo necesito. Pero, insisto, estoy muy contento con la temporada y es una pena no haberle puesto la guinda".