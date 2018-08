Juan Carlos hereda el '10' de Pozo con la tarea de suplirlo

Juan Carlos Real (La Coruña, 15-3-1991) hereda el '10' de Pozo y asume que lo hace con la tarea de suplirlo, papel para el que tendrá que competir a priori con el canterano Chema. El gallego rehuía la comparativa en su puesta de largo: "Soy un jugador de tres-cuartos de campo que puede actuar en varios puestos y mi misión es ayudar al equipo a generar ocasiones de gol. Tengo llegada y puedo aportar goles aparte de asistencias, pero sobre todo soy un jugador de equipo que tampoco se deja ir en lo defensivo, polivalente en la zona de tres-cuartos. El entrenador manda, pero ya seguro sabe que mis condiciones principales no son las de '9', en pretemporada hay muchas pruebas".

Con un año más de contrato en Tenerife, el hecho de que Joseba Etxeberria no contara con él le hiz decidirse a rescindir y aceptar la llamada del Almería: "Lo cómodo habría sido quedarme al tener un año más de contrato, pero con la llegada del nuevo entrenador mi rol cambió y tenía ganas de afrontar otros retos, saliendo para estar en un sitio donde me valorasen. Recibí la llamada de Corona y me explicó todo, por lo que no fue difícil. Vengo a un club de prestigio".

Asegura que la adaptación va bien, facilitada por el hecho de que pasó en el stage de Benahavís de ser chicharrero a rojiblanco: "Fue bueno que llegase a la concentración en Marbella para entrar rápido en la dinámica del equipo y la convivencia con el resto de compañeros. Las sensaciones en cuanto a grupo e idea de trabajo son muy buenas. Estoy pasando el proceso de adaptación".