Juan Villar: "Estoy convencido de aportar bastantes cosas al equipo"

Juan Villar ha recargado las pilas y afronta la pretemporada con el ánimo de convertirse en el atacante diferencial que la UD Almería buscaba cuando negoció su traspaso con el Osasuna. Dos cuarentenas en el año de su debut frenaron su progresión en el equipo y espera que el curso 2021-2022 pueda volver a mostrar su mejor fútbol en una categoría de plata que conoce como pocos.

¿Cómo afrontan el inicio del nuevo curso?

Es una nueva pretemporada con nuevas ilusiones tras cargar pilas en verano, ahora toca prepararse para lo que conlleva la temporada.

¿Ha podido aprovechar bien el verano?

Siempre se debe desconectar de la rutina y estar con la familia, viene bien para luego encontrarse lo antes posible tanto física como mentalmente. La Eurocopa la seguí casi al final porque me gusta olvidarme un poco del fútbol.

Al fin una pretemporada 'normal'...

Este año vamos a volver poco a poco a la normalidad, con entrenos sin grupos. La dinámica de trabajo es fundamental para hacer una pretemporada en condiciones porque el año pasado todo fue lioso. Esperemos que la pandemia nos respete también para que la gente pueda entrar en el Estadio.

¿Agradecen que los protocolos tan estrictos se hayan relajado?

A la hora de convivir el año pasado fue muy difícil, complicadísimo. No estábamos en el día a día, este año nos dan más libertad, siempre respetando las distancias y que no haya mucha gente en un sitio cerrado, pero conocer al compañero es fundamental en una categoría tan larga.

Ahora toca mucha carga física...

Cargar las pilas en el tema físico es fundamental para empezar bien y que dure toda la temporada. El cuerpo técnico es muy metódico, lo lleva todo bajo control y llegaremos seguro lo mejor posible.

¿Curro o Nieto vienen para aportar esa experiencia que quizá faltase el curso pasado?

Tienen bastantes partidos y conocen Segunda, eso es fundamental porque en Segunda hace falta una base que conozca la categoría en los momentos malos, que es cuando se tira del carro.

¿Es el año de Juan Villar tras vivir dos cuarentenas la campaña pasada?

Por unas cosas u otras el año pasado no aporté todo lo que me gustaría, pero siempre no se puede estar al 100%, este año espero ofrecer lo que he dado de aquí para atrás en Segunda.

El gol sigue en sus botas...

Son diez u once años en la categoría y siempre he hecho goles, una media de 10-15 cada temporada. Aunque el año pasado no salieron los números estoy convencido de que puedo aportar bastantes cosas al equipo.

Parece que se vecina una Segunda distinta, más aguerrida si cabe.

El año pasado había dos equipos que bajaban de Primera y se quedaron con la misma plantilla, por juego y presupuesto tenían otros números. Este año los que han bajado han apostado por equipos hechos a la categoría, un ejemplo es el Eibar. Al final es super igualada y este año será igual.

¿Cómo se presenta el primer amistoso, nada menos que ante el Benfica?

Es una buena toma de contacto. Todo es bueno para conocernos poco a poco y tener la idea del míster con ritmo de competición para iniciar la temporada.

¿Qué valoración hace del inicio de la campaña de abonos?

La gente tiene ilusión porque lleva mucho tiempo sin disfrutar de venir al campo y nos la van a transmitir. Esperamos poder darles un año bueno. La esencia del fútbol es el público, hay otra sensación dentro del campo y le da vistosidad.