Juanjo Segura recibe en el área de deportes a Ángela López por su campeonato de España juvenil

El deporte base sigue dando grandes alegrías a Almería, y una de sus exponentes s Ángeles López Vara, campeona de España Juvenil de Gimnasia Artística, tanto individual como en equipos. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha recibido a la gimnasta, que estaba acompañada de su familia, y le ha expresado “la satisfacción y orgullo de toda la ciudad con tus éxitos. Piensa que cada vez que salgas a competir también lo estarás haciendo como una auténtica embajadora de Almería, y tendrás detrás el apoyo de todos tus convecinos”.

Ángela López Vara se encuentra actualmente entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de Mallorca. En el campeonato de España se colgó la medalla de oro en la modalidad de Suelo, y también sumó una medalla de bronce en Paralelas y otra en Barra. Unos méritos que le otorgaron el oro individual y por equipos con el Xelska.

La joven deportista almeriense se encuentra dentro de un programa de tecnificación de gimnasia artística, donde llegó gracias a sus extraordinarios resultados en su etapa en Almería. Por eso, junto a los familiares le acompañaron entrenadores de la escuela municipal La Salle, muy orgullosos también del éxito de la gimnasta.

Ángela López Vara afirma que “la experiencia en Mallorca está siendo dura, pues no tengo allí a la familia, pero es mi ilusión”. Recuerda, como anécdota, que “el aparato que mejor se me da no es suelo, sino barra, pero quizás por la responsabilidad me pongo más nerviosa, y así en el suelo acabo teniendo mejores resultados”. Además de talento, sus éxitos son bruto de un intenso entrenamiento, “seis horas diarias de lunes a sábado”. Y, estos atributos añade “que soy expresiva y transmito esa emoción al público”.

Orgullosa del reconocimiento del Ayuntamiento de Almería, confía en regresar al Patronato Municipal de Deportes de Almería para enseñar nuevos éxitos. “Ángela es un nuevo ejemplo de la calidad del deporte base almeriense, y de que con esfuerzo se puede llegar lejos. Ojalá nos pueda representar en una Olimpiada”, apostilla el concejal de Deportes.