Juanmi González vuelve a Unicaja Costa de Almería

En orco (idioma), el grito de guerra que lleva marcado a fuego, que no tatuado, es el de ‘lok’tar ogar’, aferrándose a él para intimidar con su talento innato para el vóley y su constancia infinita. Juan Manuel González Limón (Huelva, enero de 1994), es un referente en la actualidad, habiendo sostenido y hasta mejorado su virtud en la recepción y habiendo elevado a la enésima potencia su capacidad de ‘determinante’ en ataque (y saque). Solo se le conoce un vicio, el de ganar y ganar, siendo vestido de Unicaja cuando lo ha paladeado. Ya va siendo el momento de recuperar el sabor de los títulos, porque además se lo merece como uno de los grandes atractivos de la competición española, a la que hace mejor con sus demostraciones semanales.

Allá por la temporada 2012/2013, todavía un niño, abrió su palmarés particular con la primera Superliga, y lo hizo mientras aprendía en una plantilla excelente del club verde. Había salido de su Huelva natal dirección a Palencia, y desde allí Almería lo reclamó. Vivida la experiencia del debut al más alto nivel hizo las maletas en su viaje vital-profesional para crecer en Italia, porque credenciales tenía para ello. Regresó vía Soria, curiosamente también allí vestido de verde aquel año 2014, y en la 2015-2016 protagonizó el primer triplete de la historia del voleibol español, otra vez en su casa, la ahorradora. Así lo siente Juanmi González en el anuncio de su regreso: “El club Unicaja Costa de Almería es el que siento como ‘casa’, máximo representante andaluz en la liga española y es el que he admirado cuando era pequeño”.

Infalible, dos de dos, periodos y títulos ligueros, más Supercopa y Copa del Rey, al receptor de 193 centímetros y una tonelada de calidad también le brilla la elocuencia y lo deja claro: “La palabra que mejor define cómo me siento es ‘paz’, ese es el sentimiento que me provoca haber vuelto a fichar; es un lugar que conozco, donde sé que se trabaja y hay un movimiento de club grande”. Reconocible siempre, ya que para eso tiene el don de ser especial, tira de timidez, “no me gusta hablar sobre mí mismo”, asegura, aunque sí que el tiempo lo ha guiado en una evolución a crack innegable que debe reconocer: “El de ahora es un Juanmi más maduro en el campo, que busca rendimiento continuo, que sabe cuáles son sus puntos débiles y trabaja sobre ellos, pero que también sabe lo que puede aportar a un equipo”.

El concepto grupal es clave, a la par que emerja el liderazgo que le corresponde por galones: “Para este año espero afianzarme y tener una responsabilidad grande en el grupo, tanto dentro del campo como fuera, porque creo que para que un equipo tenga una mentalidad ganadora hay que trabajar en todos los sentidos”. Lo mejor de todo es que confía en la ‘materia prima’ de la que está hecho este proyecto verde 2021/2022: “La verdad es que me gusta el grupo que se ha formado, no hay nadie que pueda ‘extraviarse’ mentalmente durante la temporada, y si así pasa, creo que hay gente en el equipo con autoridad y experiencia para reordenar todo”. Directo al máximo, no está para metas menores: “La ambición cada vez crece más, eso es lo importante, y es verdad que sé gestionar mejor las derrotas, pero a la hora de luchar, solo hay un objetivo, ganar absolutamente todo”.

Va a ser complicado levantar algún entorchado, porque “la liga española, por suerte, cada vez va creciendo más y espero que vuelva al lugar que le pertenece en Europa con lo que aún le queda por crecer, que no es poco”, reconoce, si bien eso es muy bueno para todos: “Ahora mismo está todo muy luchado y es lo bonito, pero yo creo que todo dependerá de la manera en la que trabajemos y nos movamos como grupo para ser el equipo con más regularidad de la Superliga, ylo que sí tengo por seguro es que haremos todo lo posible para que así sea”. Lo principal, la confianza recibida, lo tiene por parte de Manolo Berenguel: “Desde el primer momento me he sentido valorado por él y ese ha sido uno de los motivos para decidirme por el fichaje; Lolo es una persona y un entrenador al que admiro y siempre he respetado mucho”.

Huelva, Palencia, Almería, Verona, Soria, Almería bis, Narbonne, Ibiza, Corigliano, Palma y Almería de nuevo… por el tiempo que sea necesario en un proyecto a plazo medio-largo: “No miento si digo que he valorado la opción de, si todo va bien y hay mutuo acuerdo, renovar por Unicaja más adelante, porque aún soy un jugador joven, pero al que también le gusta mirar al futuro y encontrar un sitio donde la retirada sea feliz y dando el máximo rendimiento, y lo que he visto de este club el año pasado, me ha gustado”. Encima, España ya ofrece un buen nivel que satisface su inquietud innata de siempre afrontar retos: “Insisto en que, por suerte, la Superliga española está cada vez mejor, y es un alivio volver a jugar en España y sentir que tienes que exprimirte al máximo para ganar cada partido, ya que esa es la única vía de mejora que conozco, tanto de grupo como individual”.

Se fija en su posición y marca la primera lucha siempre, la de la sana competitividad por el puesto: “Creo que es el sitio donde más cambio se puede hacer; no conozco cómo juega Asensio, pero he visto que ha ganado premios individuales y ha estado entrenando con Ricardo Maldonado, así es que seguramente venga con unas bases muy sólidas y buenas; lo que vi el año pasado de Marlon y Jiménez, me gustó todo, la manera de entrar de Marlon, tanto empezando el partido como desde el banquillo, es envidiable, y la solidez en ataque de Jiménez es obvia”. Equipo siempre, “espero hacer buen tándem con cada uno de ellos cuando nos toque jugar juntos”. La afición verde lo quiere y respeta, y a ella se dirige para decirle que “gracias por hacer el vóley grande, por no abandonar en esta época tan mala que ha venido”; y que sabe que “se alegran de mi vuelta, como yo me alegro de volver a estar con ellos”. Viene “disfrutar juntos, no revueltos, por el virus, de un gran año, cumpliendo las normas”.