Juanmi González, nuevo capitán de Unicaja

Juanmi González es el nuevo capitán del Unicaja. El onubense es un competidor nato, un tipo capaz de contagiar su pasión y de llamar a filas cuando es necesario, perfecto capitán para una nave que parte hacia la defensa del título de la Superliga y que en la travesía pretende dos conquistas más: la Supercopa de España y la Copa del Rey. Él ganó un triplete en verde y cocina la receta.

Más madera, más motivación donde parecía que no podía caber más. Juanmi González desvela el porqué: "Nunca he sido capitán de un club y me emociona que sea Unicaja el primero". Se lo toma como le manda su formación humana y profesional, "es un orgullo a la vez que una presión que me gusta asumir".

El onubense estará flanqueado por flanqueado por Jorge Fernández Andrés Portero. "Es siempre algo muy bonito y especial para un jugador, pero sobre todo quiere decir que el club y el entrenador tienen una gran confianza depositada en ti, ya que creen que eres idóneo para guiar al grupo. Sólo puedo estar contento y agradecido por esa confianza", comenta el gallego

A Jorge Fernández tampoco le caben las dudas: "Estoy seguro de que, trabajando bien, este Unicaja Costa de Almería volverá a ser candidato a todo una temporada más. Estoy muy contento de poder compartir la capitanía con los dos. Ambos se lo merecen y lo van a hacer muy bien".