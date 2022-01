Juanmi González: "En la primera vuelta entrenamos muy fuerte… y ahora incluso mejor”

Lo peor es que no lanza un ‘mensaje a navegantes’, sino que simplemente describe con naturalidad lo que está pasando durante el ‘apagón’ de partidos: “Que sigamos líderes con dos partidos menos nos dice que el trabajo es el adecuado, que tenemos que seguir en esa línea, y eso hacemos; estamos entrenando muy fuerte, hemos entrenado muy fuerte en la primera vuelta… pero creo que ahora incluso estamos entrenando mejor todavía”. Puesta en boca de Juanmi González, tal afirmación se puede definir como ‘palabras mayores’, al tratarse de un jugador que tiene un peso específico brutal en el voleibol español. Unicaja Costa de Almería está de vuelta.

Demasiado tiempo sin jugar, sí, “hemos parado más de un mes desde el partido de Valencia, hemos estado sin sensaciones de partido, pero es verdad que somos un equipo profesional, y lo mismo que empezamos muy bien la liga después de cuatro meses, podemos volver a hacerlo habiendo parado un mes solamente”. Tan solo es cuestión de hacer fáciles las cosas a través del talante con el que se afrontan, y en ello es sabio, si bien se siente muy bien rodeado: “Por suerte, nosotros tenemos entrenamientos de mucho nivel, porque tenemos jugadores tanto titulares -haciendo el gesto de las comillas con sus manos- como en el banquillo, que pueden entrar en cualquier momento, y nos damos mucha guerra en entre nosotros”.

Así, la expresión más esperada por la afición está sobre la mesa: “Vamos totalmente preparados para el partido del fin de semana”. Es más, el receptor onubense suma precisamente a esa afición: “Jugar en casa hace que sea totalmente diferente; las sensaciones que tienes en casa, no solo técnicamente por referencias, sino por el factor ambiental, jugar con tu grada, con la gente que te quiere, eso, con tu afición, te hacen estar anímicamente muy bien, y en cuanto al rendimiento, se sube mucho más, así que tenemos muchas ganas de estar aquí de nuevo en el Moisés Ruiz, de jugar en el sitio en el que entrenamos y de disfrutar con nuestro público”.

Juanmi González conoce muy bien a muchos de sus rivales de este sábado, ya que su pasado reciente es palmesano, y por ello su análisis es clave: “Pernambuco, al fin y al cabo, es el referente en ataque, pero si están ahí no es solo por cómo ataca Pernambuco; es un equipo que defiende absolutamente todo, muy peleón, que tiene jugadores aparte de Pernambuco muy buenos, y está claro que en cualquier sitio y cualquier momento ponen las cosas súper difíciles”. Como gran valor añadido a este Feníe Energía, “es un equipo que nunca baja los brazos y va a ser difícil porque son muy buenos técnicamente y por el nivel de auto exigencia al que se someten”.

Los palmesanos vienen dirigidos por un Ignacio Sánchez que ‘jugará en casa’, pero a González ‘refresca’ lo complicado que es el Moisés Ruiz: “Digamos que estamos entrenados para entrenar, y cuando pierdes referencias del pabellón es complicado venir aquí y jugar bien; lo digo por experiencia propia, porque estuve aquí dos años y cuando vine con Ibiza o Palma, no ha servido de mucho; sí es verdad que Ignacio conoce al equipo, que conoce a varios jugadores y que conoce a Manolo, pero no creo que eso sea determinante”. Sí lo será manejar las capacidades de Palma en su conjunto: “Espero lo mismo que mostró cuando jugamos contra ellos allí, tienen equipo para estar arriba, para luchar con todos y contra todo”.

Yendo más lejos, “estoy seguro de que lo harán”, añade el receptor, “que llegará la Copa del Rey, pondrán su sello y dirán ‘aquí estoy yo’”. Dicho eso, “la cosa es que ahora nosotros tenemos que centrarnos en el Palma de este fin de semana, así como en que tendremos que dar todo para ganar y conseguir tres puntos”. Va a ser “un ‘termómetro’ de cómo estamos ahora”, sentencia textualmente, “y luego jugar a Canarias; espero que no sea un preludio, o sí si ganamos -risas-, pero va a ser para medir cómo nos manejamos allí, ver cómo estamos en cuanto a sensaciones en esa pista y cómo podemos hacerlo en la Copa”. Siempre está pendiente de los matices: “Es una competición totalmente diferente, se va con otra mentalidad”.

Lo inmediato es lo que tiene más valor, así que, “por ahora, recuperar sensaciones contra Palma y dejarnos arropar por nuestra afición”. Se reabre así el reto de seguir invictos: “Más que un arma lo tenemos como una motivación; si lo estamos haciendo así y estamos invictos, tenemos que seguir haciéndolo así, y puede pasar la derrota, a lo mejor pasa en Canarias, o a lo mejor este fin de semana; estaremos preparados para eso, porque lo más lógico es que pase, y tendremos que seguir mentalizados que pese habrá que seguir en la misma dinámica, porque es la que nos va a dar la capacidad de recuperarnos de esa primera derrota en el menor tiempo posible”. Él mismo vivió el récord de 22 partidos seguidos ganados cuanto el triplete: “Lo firmo, obviamente, y terminar con dos de los títulos de ese año también lo firmo”.

Por ganas no va a ser, incluso con el inconveniente de recuperar dos fechas que el virus a atrasado: “El que más nos molesta entre comillas es el de Boiro, porque es un viaje largo, incómodo, pero hay que jugar y punto; por suerte tenemos gente muy buena en el staff que nos prepara muy bien físicamente y seguramente planificarán la semana lo mejor posible para llegar bien a los dos, con viaje o sin viaje aquí contra Melilla; el de casa es mejor que sea antes de Copa, porque son minutos acumulados que te dan mejores sensaciones, y el del viaje -pausa y risas- no me importaría que fuese también antes, aunque preferiría después”. Sobre el ‘causante’ de esto, sobre el virus, “espero y deseo que los equipos estén lo más sanos posible, que juguemos todos sin ningún tipo de problema y nos deje terminar la liga sin más contratiempos”.