Los Juegos Deportivos Municipales de bádminton viven una jornada de éxito entre los pequeños

Los jóvenes de la ciudad de Almería se reunieron el pasado fin de semana en una jornada donde 87 participantes buscaban ser los campeones de los Juegos Deportivos Municipales en la modalidad de bádminton. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió a la tercera jornada para animar a los deportistas y mostrar el apoyo del Patronato Municipal de Deportes.

La Escuela Deportiva Municipal de Bádminton disputó la competición en el pabellón José Antonio Segura. Fernando Carrillo, presidente del Club Mercapinturas y coordinador de la EDM, ha valorado “la implicación en el juego de todos los deportistas, ya que hasta el momento, los valores transmitidos en los partidos son los más importantes para continuar creciendo y formándose”.

Por su parte, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, felicitó “a los deportistas que practican el bádminton y disfrutan con cada entrenamiento y partidos” además explicó que “el Patronato Municipal de Deportes apostará por la práctica del bádminton para que Almería disfrute del deporte”.

En la tercera jornada de los Juegos Deportivos Municipales de Bádminton se disputaron las diferentes categorías, desde sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 y las categorías absolutas A, B y C, en masculino como femenino.

La categoría sub 7 masculino tuvo como ganador a Arión Espín, tras vencer a Adrián Aguilera en 15-13. La campeona sub 7 femenino fue Lourdes López que venció a Ariadna Padilla en 18-16. En sub 9 masculino, Noah Pérez obtuvo la victoria mientras que en el lado femenino, Miriam Parra se proclamó campeona. En sub 11 masculino, Alejandro Guijarro y en femenino, Marta Núñez. En sub 13 masculino, Ángel Alonso y en femenino, Irene Morales. Para la categoría sub 15 masculino, Juan G. Valverde ganó a Daniel López 21 a 13. Por otro lado, en sub 15 femenino, Eva del Rey venció a Claudia Moreno 21 a 11.

Asimismo, en las dos categorías de ‘Se busca campeón A’ Ángel Carmona venció a Javier Basilio 21 a 15. Y en ‘Se busca campeón B’, Marcos Montoya superó a Ángel Fernández 21 a 12. En la categoría absoluto A, Francisco Javier Espín venció a Paco Puga 21 a 17 mientras que en absoluto B, Raquel Vidaña venció a Pablo Durbán 21 a 13.

El pabellón José Antonio Segura acogió los juegos con ocho pistas habilitadas para la jornada deportiva que culminó de con la entrega de medallas a los campeones y los diplomas a los participantes. La competición comenzó el 26 de enero con la primera jornada y los almerienses podrán disfrutar de una nueva cita en el calendario el 4 de abril con la cuarta jornada y pondrán el broche de oro a las jornadas el 25 de mayo se pondrá el cierre a los Juegos Deportivos Municipales.