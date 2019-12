Jugar para ser líder y colgarse el sello de calidad europea

Dos son los frentes abiertos para Unicaja Costa de Almería, justo lo soñado todos estos años atrás en los que no había sido posible, en este final de 2019. Decía en la presentación de partido de este sábado Guilherme Hage que, paradójicamente, el año está comenzando, pero referido, claro está, al de secuencia deportiva, no al natural. Y sí, se ha trabajado mucho en una pretemporada más larga de lo normal, se ha seguido trabajando mucho en una temporada impoluta hasta el pasado fin de semana, y es el momento de echar el resto para tener los tres objetivos a corto plazo conseguidos antes del parón de Navidad. Gran parte de dos de ellos pasan por este choque de trenes contra Urbia Vóley Palma, que sin hacer demasiado ruido está aupado a lo más alto de la clasificación por méritos propios y es, sin necesitarlo, ya que va a ser el organizador y ya tenía derecho a ello, el primer clasificado para la Copa el Rey del próximo mes de febrero.

Ese es uno de los tres retos blanquiverdes, primero clasificarse para poder defender su título y llegar a la docena de entorchados coperos. Es una de las recompensas del fin de semana en caso de victoria, ya que lo certificaría matemáticamente, a la que sumaría, si es triunfo pleno de tres puntos, recuperar el liderato que ha ocupado durante varias jornadas de esta fase regular. Con ello igualmente podría acercarse mucho al segundo de los objetivos, el de ser cabeza de serie en el ‘torneo del KO’ y evitarse así los cuartos de final, ya que, de un posible triple empate en la cabeza, si CV Teruel vence en la cancha de Textil Santanderina, cabe descontar que en la última jornada se medirán en Los Planos turolenses y palmesanos, un beneficio en las filas ahorradoras. No obstante, los dos fines de semana próximos serán difíciles precisamente por la sombra de la Copa del Rey sobrevolando, puesto que se visita al cuarto, el UBE L’Illa Grau, y se recibe al sexto, el ‘revelación’ Emevé Lugo.

En esa jornada undécima, por cierto, el horario será unificado de las 18.00 horas, y para ese momento se estará de vuelta de Graz sabiendo si se jugarán los octavos de final de la CEV Challege Cup. Ahí está inserto el tercer objetivo, que es justo ese del pase de ronda en Europa, intercalando entre los tres partidos de Superliga los dos de la competición europea. Por eso es clave la recuperación de sensaciones, si es que se habían perdido, y qué mejor contrincante para lograrlo que el actual número uno de la tabla, un Urbia Vóley Palma que realmente juega de memoria y con un grado de compenetración admirable. Desde Ricardo Perini surge un juego de gran eficacia, contundente, con el opuesto Gerard Osorio ofreciendo un alto nivel y con los receptores Renzo Cairus y Carlos Jiménez exactamente igual, o su cambio representado por la calidad de Gabriel del Carmen.

Por el centro también va muy bien cubierto el bloque titular de Dreyer, habiéndose consagrado el brasileño Walter da Cruz, acompañado por uno de los dos fichajes del curso, el veterano y extraordinario Abel Bernal, autor de 16 puntos, por ejemplo, en la última jornada frente a Río Duero Soria, gran sacador, atacante y bloqueador. Casi in extremis se recuperó el concurso de Martín Carinelli, un líbero de alto nivel más que contrastado, siendo el brasileño una garantía en recepción. En cuanto al resto de la plantilla, con menos participación en general, la completan el receptor Juan Lladó, el colocador Miguel Gallego, el opuesto José Chourio y el líbero Borja Reyes. Llama la atención que se cuenta con solo dos centrales natos, pero es algo que el técnico brasileño de los palmesanos sabe manejar incluso con el uso de un ‘central por turnos’ en caso de serle necesario y según la posición pegada a la red en ese momento concreto del partido.

Hasta ahora Urbia Vóley Palma solo ha perdido en una ocasión, en casa de Emevé Lugo en la jornada tercera, pero rascando un punto, por lo que está solo a dos de lucir un pleno de 24. En caso de victoria de Unicaja Costa de Almería por 3-0 o 3-1 serían los verdes los líderes, al igualar a 22 puntos, pero tener mejor coeficiente de victorias y derrotas, independientemente de lo que haga Teruel, como se ha dicho, exactamente por lo mismo de ganados-perdidos. Urbia ha vencido cuatro veces por la vía rápida y tres veces más por 3-1, mientras que los blanquiverdes han vencido igual por 3-0 en cuatro ocasiones, mientras que en dos el posible 3-1 se les ha ido hasta un 3-2, y el 3-1 encajado en Los Planos no pudo forzarse hasta como mínimo un 3-2. Con esto se quiere dejar clara la igualdad más que manifiesta entre ambos conjuntos, suponiendo los llamados ‘pequeños detalles’ los responsables de ese margen de maniobra con el que llega el bloque mallorquín al Moisés Ruiz.

La entidad del rival, como la semana anterior frente a los turolenses, se toma como algo positivo, siendo los adversarios de la Superliga unos ‘aliados’ para el mejor de los papeles en Challenge. No en vano, Unicaja Costa de Almería es el ‘embajador’ único de la competición masculina española en el escaparate europeo, y todo el voleibol nacional seguro que manda su aliento a los de Manolo Berenguel durante esas dos jornadas entresemana. Pendientes de la espalda de Ignacio Sánchez, que le gastó una mala pasada en el entrenamiento previo al partido en Los Planos, y a la espera de la llegada del también colocador Pei Hung Huang, se busca frente a un equipazo como Urbia Vóley Palma el ‘sello de calidad europea’, asumiendo que no se puede guardar nada de reserva en el tanque de combustible si es que no se quieren descuidar los objetivos domésticos, deseosos de que en febrero no sean dos, sino tres frentes los abiertos.