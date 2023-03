Kaiky: "Estoy muy contento en el Almería y pretendo seguir mucho tiempo, no me arrepiento de mi decisión"

Kaiky Rodrigues cumplió el pasado mes de enero 19 años. Sabiéndose la gran apuesta de futuro de la UD Almería, sus escasas oportunidades en el once de Rubi (lesión mediante) lo han situado en el foco en numerosas ocasiones a lo largo del curso e incluso se especuló en redes sociales (no tanto en prensa) con la posibilidad de que este verano busque un nuevo destino. En esta entrevista convenientemente concedida en el tiempo a los medios del club, el defensor brasileño dice no arrepentirse de su decisión de firmar como rojiblanco y confía en salvar la categoría para seguir creciendo el próximo curso.

¿Cómo marcha su proceso de adaptación al club y la ciudad?

Estoy muy bien, ahora con la familia aquí en Almería, muy contento de que vinieran porque cuando estás solo es un poco difícil. Es una ciudad buena para vivir.

Con 19 años recién cumplidos es el futbolista más joven del primer equipo...

Soy el jugador más joven, cumplí los 19 en enero y en todas las plantillas por las que pasé siempre fui el más joven. Todos lo saben, pero tengo un liderazgo que puede ayudar al equipo.

¿Lo pasó mal con la lesión?

He pasado por algunas lesiones, ocurre en fútbol y es complicado, fue un momento difícil, pero ahora estoy tranquilo, ya recuperado para volver al campo pronto.

Kaiky: "Lo que más me está costando es la parte defensiva porque soy un central ofensivo con calidad de pase, pero en España estoy trabajando mucho eso para mejorar con el staff técnico y seguir creciendo"

¿Qué es lo que más le está costando en estos meses?

La parte defensiva porque soy un central ofensivo con calidad de pase, pero en España estoy trabajando mucho eso para mejorar con el staff técnico y seguir creciendo. El fútbol está muy actualizado y como central es muy importante saber dar buenos pases y la función de un central es mucho mayor.

Su estreno ante el Real Madrid dejó un gran sabor de boca.

Estaba muy contento por ser mi primer partido en la Liga ante un equipo como el Real Madrid. Pasé un día muy bueno y tuve una gran actuación.

¿Preocupa ahora que los nervios y la ansiedad provoque que tiemblen las piernas?

Creo que se puede trabajar, pero es más de los jugadores. Ya me pasó en mi otro equipo que al final del campeonato la afición quiere que el equipo vaya rápido y tenemos que tener calma.

¿Entiende a quienes priman la experiencia sobre la juventud?

Cuando se junta la experiencia con la juventud se hace una mezcla muy buena porque los jóvenes también tienen mucha personalidad para jugar y hablar con los compañeros de liderazgo. Yo hablo mucho para ayudar y crecer juntos.

¿Le gusta mucho la faceta de liderazgo?

Fuera del campo no tanto, pero dentro acostumbro a hablar mucho para orientar al equipo y podamos hacer un gran trabajo.

Este Celta es distinto al que jugó en el Power Horse y fuera de casa siguen sin ganar...

Vamos con todo el ánimo, sabemos que es un gran equipo que va muy bien dentro de su casa, pero ahora todos los partidos son finales y tenemos que tener mucha concentración.

¿Es clave no encajar goles con facilidad?

La verdad es que en el fútbol de hoy en día se hacen muchos goles y cuando un equipo consigue hacer un buen trabajo defensivo sin goles en contra todo es más fácil.

¿Mantienen la fe?

Creo que es lo más importante que debemos tener ahora, la fe y confianza en el equipo, estar juntos todos. El vestuario está muy fuerte y tranquilo, trabajando bien para crecer y superar esto.

¿Está resultando más difícil de lo que pensaba?

Ya sabía que sería muy difícil porque esta Liga es muy complicada. Lo imaginaba pero no me arrepiento de mi decisión. Estoy muy bien acá y pretendo seguir mucho tiempo.

¿Es cierto que ha pensado en salir?

Mucha gente le da crédito a lo que sale en prensa, pero yo no he dicho nada, estoy muy contento acá y eso son cosas de la prensa.

¿Qué se llevaría a Brasil?

La ciudad es muy parecida a Santos. Me llevaría la cultura española.

¿Piensan mucho en los aficionados?

Sí que pensamos en ellos. Yo también animaba mucho a mi equipo en Brasil, iba al estadio con mi padre y mi madre y sabemos de su importancia para nosotros. Siempre que entramos en el campo pensamos en jugar para ellos.

¿Era de los que criticaban a los futbolistas?

La verdad que era muy aficionado, pero no criticaba. Siempre pensé que estaría jugando en la tele y no me gustaba criticar mucho.

Se avecina un partido grande ante el Valencia...

Creemos que la importancia de jugar en casa en el final del campeonato es muy grande porque sabemos de la fuerza que tenemos con nuestra gente.

Últimamente se ha dejado ver por París...

Estuve con mi novia solo para pasear. Es bueno conocer nuevas culturas. Me gusta mucho, es muy importante que tengamos un bagaje conociendo otros ciudades y países.

Va avanzando mucho con su español.

Ya tuve una profesora en Brasil y aunque no hablo tan bien todavía ya me voy soltando.

¿Con quien ha hecho buenas migas en el vestuario?

Hay muchos brasileños pero siempre estoy con Lázaro porque ya lo conocía de Brasil.

¿Le da muchas vueltas a las derrotas?

Me enojo mucho, siempre fui así desde niño, es mi personalidad. Tienes que tener cuidado y procuro no mirar las redes sociales porque a nivel mental puede ser crítico.

¿Ve al vestuario preparado para la permanencia?

Está muy preparado, tenemos un gran equipo que trabaja muy bien y merece esa permanencia para luchar el próximo año para quedar más alto.