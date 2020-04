Kaptoum: "La vuelta será muy dura si se reanuda el campeonato"

Wilfried Kaptoum espera con paciencia a que a partir del próximo lunes se reanuden los entrenamientos individuales con el objetivo de poder retomar la competición liguera en el mes de junio, si bien el centrocampista camerunés cedido por el Real Betis en la UD Almería recuerda que quien mejor llegue físicamente tras este parón tendrá mucho ganado.

¿Le ha afectado directamente el coronavirus?

Afortunadamente mi familia está sana y yo estoy bien. Vamos tirando, haciendo las cosas según mande el club. Intentamos estar sanos hasta que acabe la pandemia. Soy positivo, pero es cierto que hay días que te levantas y dices 'hostia, que se acabe ya la pandemia'. Hay positivismo y creo que lo aguanto bien. La mayoría de mi familia está en mi país [Camerún], pero tengo familiares en Albacete y Francia.

¿Qué tal evoluciona la pandemia en África?

El hecho de pensar que llegue la pandemia allí tan fuerte como en algunos países de Europa me da un poco de miedo por mis padres, mis amigos y la gente que conozco. Las infraestructuras en Camerún y en África en general no están tan avanzadas como aquí en Europa. Si entra tan fuerte como aquí, hablaríamos de una tragedia muy gorda. Aquí al menos puedes solventarlo con máquinas buenas e instalaciones más adecuadas. En África hay, pero no tanta para la cantidad de gente que vive. Tampoco se puede permitir todo el mundo asistir a estos tratamientos.

¿Le duele que no se hable tanto de lo que ocurre en su continente?

Son cosas que pasan y seguirán pasando. A mí me duele que las cosas sean así, pero esperemos que en un futuro pueda mejorar y todos seamos iguales, sea África, China o cualquier parte del mundo. Ojalá que con una tragedia que nos está afectando ahora sirva de ejemplo para tener en cuenta que todos somos iguales.

¿Entiende que se dé por acabada la competición en Francia y vaya a reanudarse en España?

Por mi parte sinceramente creo que debemos mirar por la salud de todo el mundo, de cualquier ciudadano de cada país. A partir de ahí, si cabe la posibilidad de reanudar el campeonato, bienvenido sea porque todos, sobre todo los futbolistas, tenemos muchas ganas de volver. Tenemos en cuenta la salud, esperemos que todo se haga de forma correcta y garantizando la salud de los futbolistas, los que nos ponemos al frente.

¿Qué opina del protocolo para la vuelta a la normalidad?

En mi caso, me vendría muy bien al estar viviendo en pisos y no en casas o sitios donde trabajar en condiciones. Es un pasito más, pero hay que ser cuidadoso y prudentes porque al final no estaremos solos y tendremos gente al lado. Podemos contagiarnos si hay alguna persona infectada, así que mucha prudencia e intentar hacerlo lo mejor posible.

¿Cómo será eso de volver a entrenar sin ni siquiera poder dar un abrazo?

Es una sensación muy rara, lo pienso y digo 'uff, después de tanto tiempo sin ver a tus compañeros y amigos te da gana de darles un abrazo fuerte y preguntarle cómo está'. Va ser muy raro, no sé cómo voy a reaccionar, pero no puedo tocarlo. Intentaré mantener la distancia.

¿Qué tal marcha la preparación para afrontar un calendario tan complejo como se avecina?

La vuelta será muy dura en el caso de que se reanude el campeonato. Tenemos que adaptarnos porque al final todos los equipos estaremos igual. El que se prepare mejor y haga bien las cosas durante el periodo de transición a la competición saldrá beneficiado. Mis compañeros y yo estamos trabajando duro para volver en las mejores condiciones y poder conseguir nuestro objetivo, que es ascender.

¿Podrán acostumbrarse a los estadios sin público?

Va ser raro, no me cabe en la cabeza marcar un gol e imaginar que nadie grite o cante. No sé cómo voy a reaccionar porque al final parecerá que estás jugando en el patio de tu casa, solo. Es una situación muy rara y no sé cómo explicarla. La afición es siempre sagrada, es el jugador 12 en cada equipo. Con ella uno se viene más arriba en cada partido porque se siente respaldado cuando el contrario se viene abajo si estamos respaldados por el público y viceversa. Será algo de asimilar en un primer momento porque la afición aporta mucho a un equipo.

Con Ozornwafor ha hecho buena amistad, ¿es el más chistoso del vestuario?

Es un chico muy majo, puede parecer por su altura que es serio, pero es amable, siempre está riendo y muy contento. Es muy cercano, necesita de compañeros para ayudarlo en el idioma. Siempre le ayudamos en el vestuario y él se esfuerza. Tengo ganas de tirarle un caño porque me río mucho con él y pasamos mucho tiempo juntos durante los entrenamientos.