Rubi: "La contundencia ha decidido el partido"

Análisis: "En la primera parte nos ha costado llegar excepto al contraataque. El balance de ir perdiendo 1-0 era bueno. En la primera parte el Betis se pudo ir con algún gol más. Esto es así. Pero en el momento que hemos empatado y por cómo hemos salido en la primera parte, hemos igualado las fuerzas. Teníamos el partido donde queríamos, pero la contundencia ha decidido el partido. Me voy orgulloso de que el equipo lo ha intentado y peleado".

Contundencia en las áreas: "Teníamos al equipo creciendo y físicamente bien. Esto pasa cuando juegas contra los grandes: si no culminas, te matan. Para mí el Betis es un grande ya. O lo ha sido siempre".

Propuesta: "Hemos dado continuidad al once que jugó el otro día. Hemos querido sacar el balón desde atrás y muchas veces lo hemos conseguido. El rival también tiene buenos futbolistas, nos han ganado porque el rival está un peldaño por encima. No hemos sido tímidos en ningún momento. A veces eso puede llevar a que el rival piense 'cuando perdáis el balón, os vamos a pillar'. Pero yo prefiero que sea así a estar esperando todo el partido atrás. No me arrepiento del planteamiento. El equipo está creciendo y jugando cada vez mejor. Este es el camino".

Nueva oportunidad: "El jueves jugamos en casa, tenemos que hacer un fortín ahí. Es muy difícil ganarnos en casa. Yo quiero ganar todos los partidos, pero si tengo que escoger uno, prefiero el del jueves al jugar contra un rival que está cerca nuestra".

Real Betis: "Estoy muy centrado en mi equipo, en lograr esa permanencia, que vamos a conseguir, no tengo duda. Obviamente el Betis juega bien al fútbol, está superbien dirigido y compaginando bien las competiciones. Ha sido decisivo con ese pase a Borja".

Afición: "Ha sido muy bonito escuchar a la afición cuando hemos metido el gol a pesar de tener muchísima gente apoyando al Betis. Se tienen que ir tranquilos porque han visto a un Almería con garra. Queremos darle una alegría el jueves. Si hubiésemos ganado, iríamos el undécimo. Ahora, el décimo octavo. Estamos muy cerca de posiciones buenas. A ver si el jueves le damos una alegría a la afición".