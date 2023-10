Kirian propone hacer un "partido largo" para que el Almería tenga "más presión"

El futbolista de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez ha reconocido que en la visita del próximo sábado al colista, UD Almería, deben "sumar" y propone para ello hacer un "partido largo", pues a su juicio aumentaría la presión para un rival apurado, que aún no conoce la victoria en LaLiga EA Sports después de diez jornadas consumidas.

El centrocampista tinerfeño considera que son "puntos que no se pueden escapar" porque se trata de "partidos de nuestra liga", y en el peor de los casos "no se puede perder" frente a un rival directo por la permanencia. "Ellos proponen un juego que no es para estar en la zona de abajo, pero hay que intentar que el partido sea cuanto más largo mejor, porque solo llevan tres puntos y pueden tener más presión", explicaba este jueves en rueda de prensa.

Además, revela que tendrá "una motivación personal" porque siempre que ha sido convocado para jugar en Almería ha sido suplente o ha estado en la grada, por lo que espera estrenarse en el feudo rojiblanco. Kirian, tras debutar esta temporada en Primera División, ve como principal diferencia "la velocidad del juego", pero también "ese punto de veteranía que nos faltó contra el Rayo Vallecano, porque si ves que no puedes ganar, al menos no hay que perder", como les sucedió en el tiempo de prolongación, y de penalti (0-1), en la última jornada.

En ese partido ante el equipo madrileño, Kirian fue titular y portó el brazalete de capitán ante la ausencia de Jonathan Viera, al que considera "como un hermano", y ha dicho que atraviesa por "una situación que cada persona vive de una manera diferente" -por la enfermedad de su esposa-, y la opción de que vuelva a jugar de amarillo "está en su mano, y quién mejor que Jonathan Viera para volver a demostrarnos todo lo que quiera". Sin embargo, cuestionado sobre la posibilidad de que Viera abandone finalmente el club, ha dicho que en su día se marcharon Messi y Cristiano Ronaldo de grandes clubes como Barcelona y Real Madrid "y el fútbol sigue, la rueda sigue girando".

Kirian recuerda que antes que él hay "cuatro capitanes", pero se están dando las circunstancias para que sea ahora él quien asuma ese rol, y ha bromeado sobre ello: "Quién lo diría: un chicharrero capitán de la Unión Deportiva, puede ser divertido".