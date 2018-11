Kosovo, una mecha que puede prender

El Comité Olímpico Internacional (COI) pidió a las federaciones internacionales que no organicen competiciones deportivas en España hasta que los atletas de Kosovo puedan participar sin ser discriminados. La web especializada en temas olímpicos insidethegames.biz publicó ayer la advertencia del COI, después de que los deportistas kosovares que participaron en el Mundial de kárate de Madrid tuvieran que competir sin la bandera de Kosovo.

Kosovo es una ex provincia mayoritariamente albanesa de Serbia que se independizó unilateralmente en 2008. Muchos países, entre ellos España, no lo reconocen internacionalmente, pero su comité olímpico forma parte del COI desde 2014.

"Si el Gobierno español no está en condiciones de garantizar que cualquier atleta pueda competir, debemos advertir a todas las federaciones internacionales que no celebren competiciones allí hasta que se resuelva el asunto", dijo el vicedirector general del COI, el español Pere Miró, a la web especializada insidethegames.biz. Los karatekas kosovares que participaron la semana pasada en el Mundial de Madrid lo hicieron luciendo las iniciales de su federación nacional: KKF. "No es suficiente", señaló Miró, catalán, que recordó que en las pantallas de los resultados aparecía la inscripción "World Karate Federation 5" (Federación Mundial de Kárate 5) al lado de los nombres de los kosovares.

El vicedirector general del COI explicó que el organismo olímpico no puede prohibir a España organizar eventos deportivos. Lo único que puede hacer es recomendar a las federaciones internacionales. Ya en febrero el COu denunció que España no estaba tramitando los visados de los deportitas kosovares para los Juegos Mediterráneos de Tarragona, si bien finalmente fueron más de medio centenar los que incluso lucieron su bandera en la cita.

España no reconoce al estado balcánico desde que en 2008 proclamó la declaración unilateral de independencia de Serbia. Hasta ahora, 112 estados miembros de Naciones Unidas han reconocido a esta república como independiente. Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia son otros de los estado que tampoco reconocen a la república balcánica