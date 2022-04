Kukartsev: “Jugamos a un nivel increíble y vamos a dar la vida en ello”

Habrá un tercer (y último) regreso de Pablo Kukartsev y su Unicaja Costa de Almería al Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, la que fue su casa el curso anterior y en la que recibe un gran cariño cada vez que la pisa. La última vez no se cruzó con CV Guaguas, eliminado en cuartos de la Copa del Rey. Fue unos días antes cuando, mermados por COVID una vez más, se visitó a los canarios: “Está claro que los dos viajes que tuvimos a las islas no fueron como nosotros esperábamos, pero al final nos volvimos con buenas sensaciones; con el 3-2 quedó demostrado que jugando allí, con su público, en su cancha, podíamos haber ganado, y podíamos haber ganado bien”. Esa es la parte más importante de las dos visitas por motivos obvios: la final está detrás del amarillo.

Ahora, con todo lo de atrás sin valor alguno más allá de lo que cada cual quiera coger en su armazón moral, llega una batalla nueva… desde cero: “Este va a ser un partido distinto totalmente; aunque Guaguas haya tenido sus altibajos esta temporada, eso no dice nada, sigue siendo un equipo al que respetar, muy fuerte, muy profesional, con el que hay que tener cuidado porque cada vez juega mejor, mostrando su juego”. Una cosa no quita la otra, y Unicaja Costa de Almería siempre piense en su mejor nivel como clave: “Nosotros tenemos que ir con las ideas claras y mente despejada a intentar llevarnos la primera victoria de la semifinal, y para ello es fundamental, “como cualquier otro partido, empezar con buen pie el partido, porque se ha visto que si no es así, nos cuesta remontar”.

Kukartsev insiste en esa idea “más aún allá, jugando de visitante, sabiendo que va a ser complicado, pero una vez que el equipo empiece bien y a coger carrerilla, jugando juntos, con calma, disfrutando, con ilusión, dejando la presión de lado…, el equipo funciona, el equipo vuela, el equipo juega a un nivel increíble, y esa va a ser la clave de la serie en Canarias, salir desde un inicio enchufados, motivados con la ilusión y las ganas de ganar el partido”. Factor importante, el factor cancha, a favor de Unicaja Costa de Almería en la serie, con el Moisés Ruiz decidiendo, pero con la intención de poner la primera ‘pica’ en un campo tan complicado: “Tener el factor cancha, jugar en tu casa, con tu público, es un plus muy grande que todo equipo tiene que aprovechar al máximo, y lo que tenemos que hacer allí es jugar con Guaguas y con el público de Guaguas”.

Los movimientos del club grancanario se encaminan a un extraordinario ambiente, lo que motiva más al cañonero ahorrador: “Presiento que va a ser una semifinal muy bonita, el voleibol va a vivir un fin de semana increíble y aunque sea una semifinal dura, nadie dice que sea imposible; el equipo cada día demuestra una calidad y un juego muy bueno, y lo que nosotros entrenamos y jugamos diariamente en casa, hay simplemente que llevarlo a tierras canarias y demostrar de lo que es capaz este Unicaja Costa de Almería”. En ese sentido, “es muy difícil mantener una estabilidad, regularidad intocable durante toda la temporada; nosotros la empezamos con un nivel altísimo, por temas COVID y quizá falta de creernos las cosas tuvimos un serio bajón, y de a poco estamos regresando a la cima”.

Kukartsev recuerda que los ahorradores están de nuevo jugando “a un nivel más estable, en el que erramos menos y está claro que queremos que este Unicaja siga creciendo lo que queda de temporada, que vuelva a mostrar de lo que somos capaces los jugadores y el cuerpo técnico, y está claro que cada día se está entrenando a un nivel muy alto, con ganas y con intensidad, y sobre todo se ve en las caras de todos mis compañeros que la ilusión es enorme y el interés del objetivo que tenemos todos, que es intentar llevarnos el título de campeones”. En cuanto a méritos, “cada equipo se merece salir campeón, incluso los que han quedado eliminados, todo el mundo tiene derecho a ello, pero al final somos cuatro equipos los que quedamos y obviamente yo estoy del lado de los verdes y pienso que sí, que es un equipo que ha pasado por situaciones complicados y creo que merecemos el título; obviamente vamos a dar la vida y todo lo que haga falta para ello”.

La apostilla del opuesto en esa frase, importante, es “disfrutarlo con nuestro público”, de un modo textual: “Obviamente nosotros estamos agradecidos de nuestro público, siempre lo vamos a estar porque nos animan, nos ayudan, nos empujan, hacen que podamos vivir y sentir mejor nuestro trabajo, nuestro deporte”. Se queda con el momento mágico final de cada partido en casa: “Que tras cada victoria lo celebremos juntos con ese calor, con ese entusiasmo, con esa felicidad… es extraordinario, y esperemos que los partidos que nos queden aquí la gente venga con entusiasmo, que el pabellón esté ardiendo de pasión, de garra y de ganas de vivir un buen voleibol”. Eso será en una semana, porque por ahora le toca sentir el cariño del Insular: “Es como me he sentido todas las veces que he ido”.

Su temporada canaria fue complicada en ese sentido por la pandemia, “el poco público que pudimos disfrutar el año pasado en el Centro Insular siempre nos tuvo bien arropados cada vez que pudo asistir”, y se le agradece el doblete que dejó en la isla, “por todos, los trabajadores y el cuerpo técnico”. Este sábado “lo que me espero es un pabellón lleno, al final lo bonito del deporte es ver los estadios llenos y que la gente se ilusione y ame nuestro deporte como nosotros lo amamos; va a ser un partido duro y el público va a ir a por todas también”. El contexto de la liga invita a ello también: “El nivel este año ha subido muchísimo, nosotros tenemos que concentrarnos con lo nuestro, ir paso a paso, no hay que correr, el primer objetivo es el partido del sábado en el Centro Insular, y por la otra rama le deseo lo mejor a los dos equipos, que gane el mejor, los dos se lo merecen, tanto Melilla por mostrar un increíble juego como Palma por demostrar el gran equipo que es”.