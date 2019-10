Kukartsev: "Jugar la Challenge Cup me motivó para venir a Unicaja”

Si el UBE L’Illa Grau fue el equipo revelación de la pasada temporada no fue fruto de la casualidad, sino del talento de muchos de sus integrantes y del buen hacer de su entrenador, Enric Bescós. La sociedad Carlos Mora – Pablo Kukartsev fue de las más letales de la Superliga, y el opuesto lo agradeció haciendo 432 puntos en 79 sets de 19 partidos, a una media de 5,46 por manga y 22,73 por encuentro, siendo el más bloqueador de su posición pese a haber disputado menos jornadas ni haber estado en los play off por el título. Ello demuestra que “no solo ataca, y lo hace muy bien, sino que su actitud es la de aportar en todo lo que pueda”. Son palabras de un presidente feliz de contar con él en sus filas, las de un Unicaja Costa de Almería en el que “se le quiere brindar la ocasión de que haga justicia con su calidad y valía, lo que ya comenzó el año pasado en Castellón y que en este club vamos a facilitar”.

Ramón Sedeño ha destacado de Kukartsev “lo mismo que brilla en otros cracks del voleibol, en los más grandes, y no es otra cosa que la humildad”. En ese sentido, el mandatario ahorrador desvela que “haber sido el máximo anotador de la Superliga, con los mejores números de ataque incluso con 8 partidos menos que sus rivales, no es motivo suficiente para que Pablo se conforme, sino todo lo contrario, el motivo de creer en metas mayores, y eso encaja a la perfección con nuestra filosofía”. El club sabe que tiene en sus filas “un valor al alza con hambre de reclamar su sitio en el firmamento del voleibol”, sin dudar el presidente de que lo logrará en esta 2019-2020 vestido de verde: “Los informes que me va trasladando Manolo Berenguel de los jugadores son muy buenos, y en cuanto a Kukartsev, son evidentes sus gestos y recursos de maestro, demostrando que no solo es un ‘caballo’ físicamente”.

El sentimiento de acierto en el fichaje es mutuo, según lo expresado por el opuesto tras un mes y medio de preparación y de su ‘vida en verde’: “Estoy muy contento, se ha formado un grupo que la verdad es que impresiona; puede que lo que se vea dentro de la cancha no sea lo mismo que se ve fuera, fuera nos llevamos todos de maravilla, algo fundamental para un equipo, la buena ‘vibra’, que hagamos piña, que seamos una familia y estoy feliz de formar parte de uno de los mejores equipos de España”. Se basa en que se ven cumplidas todas sus expectativas sobre el club y su entorno:” Sí, obviamente, Unicaja siendo uno de los más ganadores de la liga española, para mí ya antes de conocerlo me imaginaba que era un club serio donde se trabajaba duro, porque es un equipo que siempre se propone obtener títulos, siempre se propone tener buenos resultados, y es tal cual me esperaba”.

Abundando al respecto, Pablo Kukartsev valora “llegar a este club, donde se entrena bien, donde las cosas son serias y donde cada jugador que venga, sin importar la edad que tenga, siempre puede ir a mejor día a día”. En ese proceso de mejora se considera, motor con el que piensa llegar al estrellato definitivamente, y el camino lo tiene delante: “Lo que más me llamó la atención fue poder disfrutar de mi primera Challenge Cup, mi primera competición europea; digamos que tuve la oportunidad de jugar sudamericanos y un Mundial de Clubes estando en Argentina, pero disputar un título europeo con unos de los mejores equipos de España y que tanta tradición tiene en Europa, la verdad es que llama muchísimo la atención, porque ahí es donde los jugadores tenemos que destacar, va a haber muchas miradas y posibilidades de poder jugar en las mejores ligas del mundo”.