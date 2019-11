Kukartsev, primer MVP con Unicaja Costa de Almería

Se le ve en la pista que posiblemente sea ‘el más listo de la clase’, algo que dispara su rendimiento porque lo une a sus extraordinarias condiciones y a su innegable calidad, pero también lo demuestra ser fuera de ella. Es por ello que huye de hacer un análisis simplista y poco ambicioso, que en Los Pajaritos se reduciría a quedarse con los errores arbitrales que perjudicaron a su equipo y no darle trascendencia al porqué de llegar a un final apretado cuando se ha tenido distancia suficiente como para que no sea así: “Fue un partido muy complicado; no le quiero quitar mérito a Soria, que lo hizo espectacular, pero sí que es verdad que podría haber sido de otra manera, incluso de tres puntos para nosotros, y es algo que tenemos que trabajar más, porque no es la primera vez que nos pasa que tengamos una gran diferencia de puntos y que la perdamos”. El día en el que es elegido MVP de la jornada, Pablo comienza con autocrítica, posiblemente la base para ganarse el título más veces.

Abundando al respecto, el opuesto de Unicaja Costa de Almería lo tiene claro: “Para mí, lo que nos afecta en esos momentos es que confiarnos, y no podemos tener esos errores porque tal y como está la liga, hoy en día cualquier equipo te puede ‘sacar’ la ventaja, dar la vuelta al partido, y eso no nos lo podemos permitir, que el rival, por mucho que estemos por arriba, tenga la tranquilidad de decir ‘no pasa nada porque Unicaja pierde fácil esta ventaja”.

Tan es así como que el equipo ha cedido cuatro sets en lo que va de liga, que han costado dos puntos, y siempre con rentas más que suficientes para haber vivido un final diferente: “Tenemos que aprovechar cuando cogemos distancia porque no te puedes fiar de nadie, el nivel ha subido muchísimo y cualquiera le puede ganar a cualquiera”. Y sí, en Los Pajaritos se vio perjudicado por sobre todo dos decisiones arbitrales que costaron un punto, ya que impidieron el 1-3, pero ese no es el camino: “Puede haber errores, pero si esperas que te regalen puntos los árbitros o que el rival falle más que tú… no ganas nada”.

El mensaje está muy claro: “Si le prestamos atención a los errores, que sí que hubo varios que no se puede negar que fueron descomunales y fue cuando Los Pajaritos estalló, que nadie sabía lo que pasaba y todos nos queríamos comer a todos, ahí es donde perdemos la distancia, el set y hasta el partido, así que hay que trabajar en pensar más en nuestro juego y a la mínima de tener la oportunidad, cerrar”.

Eso se logró finalmente con mucho esfuerzo, dado el alto nivel de Río Duero Soria, claro, al que se tenía bien estudiado. Aportó 22 puntos de ataque, 2 de saque y otros 4 de bloqueo para un total de 28, haciendo mención a esos últimos: “Sabíamos que Soria es un equipo que con recepción positiva o doble positiva juega muy rápido, y diría que el bloqueo es lo que más me cuesta, pero sí, pude ayudar a mi equipo en ello, en momentos decisivos pudimos parar muchas bolas y sobre todo contraatacar para llevarnos el punto, y por eso estoy contento, pero tengo que seguir trabajando en todos los aspectos para seguir dándole más alegrías a Almería”.

Kukartsev: "Jugar en Europa nos abre muchas puertas a todos"

Encabeza la clasificación de los opuestos de la Superliga… sin echarle demasiadas cuentas: “Estoy feliz por el nivel de los otros opuestos, son muy buenos jugadores y estoy contento de tenernos como rivales ,pero en lo personal no es algo que me obsesione, no digo ‘tengo que hacer en este partido 20 puntos porque si no se me acercan’, para nada, no me preocupa otra cosa que hacer un buen partido, y si tiene que ser 14 puntos, que sean 14, pero con un porcentaje alto, y si son 20, o 28 como en Soria, pues es lo que le doy a mi equipo, sin pensarlo en lo personal”.

A la larga, ya que “esto es muy largo”, valga la redundancia, el equipo es lo que hace grande al jugador: “Con Almería tengo la posibilidad de jugar playoff, lo que el año pasado no pude, y este año aquí hay mucha más variedad de ataque que la que tuvo en L’Illa Grau, en donde tuve que tirar del carro en bastantes momentos, atacando 50 o 60 balones por partido; aquí no es igual, hay buenos centrales y todos los puntas acompañan, Ignacio sabe repartir el juego muy bien y si son 10 pelotas que me tira, tengo que tratar de hacer 8”.

En la línea antes expresada de competitividad de la Superliga, viene Manacor: “Nos sorprendió el resultado en Almería, pero es un equipo que se puede decir casi recién ascendido y los recién ascendidos lo están haciendo muy bien; sabemos que tiene sus puntos débiles, pero por lo que se ve, es un equipo duro, un rival duro que va a venir además con la mentalidad de ‘si pudimos ganar una vez, podemos volver a hacerlo’, así que nosotros tenemos que hacer nuestro juego y demostrarles que sí, que puede que tengan la posibilidad de ganar, pero que les va a costar muchísimo”.

Por ahora Unicaja Costa de Almería se mantiene invicto y eso es un plus: “Quiere decir que por mucho que perdamos nuestras ventajas, en los finales de set lo veo muy centrado al equipo; se ve que cuando las cosas aprietan es cuando más con cabeza jugamos, pero tenemos que aprovechar las ventajas y tratar de que si vamos 20-11 ganando que sea 25-11 y no desaprovechar las oportunidades”.

Pablo Kukartsev espera “que las cosas salgan bien el sábado, estamos entrenando bien, tenemos la motivación de seguir invictos y queremos seguir así hasta que se llegue a los playoff”, ha comentado: “Lo importante no es si perdemos un punto con Vecindario o Soria, sino haber ganado, tener la motivación de la victoria, ya que esto recién ha comenzado y queda mucho camino por delante”.

Eso sí, las fechas se van aproximando, a un mes exacto de debutar en Europa: “Se viene un mes bastante duro, ahora con la pequeña ventaja de jugar en casa, que siempre favorece mucho, dos veces, y tenemos que aprovechar estos partidos con Manacor y Textil, entrena duro y que todo esto nos sirva para cuando vayamos a Teruel mostrar otra actitud a la Supercopa, y obviamente seguir preparando la Challenge Cup, porque es muy importante para todos; Almería lleva tiempo sin participar y es bonito mostrarle todo esto a la ciudad y a la gente que viene, y a nivel personal es algo muy motivador porque a fin de cuentas nos abre muchas puertas a todos y cada uno, así que todos, a dar lo mejor de si”.