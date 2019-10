Kukartsev gasta solo la munición justa

Que uno de los estadísticos más duros que se conocen en España, Guille Carmona, le otorgue un 63% de acierto atacante sobre 27 balones, es decir mucho. Que se le den ‘solo’ 27 balones en un partido disputado a una distancia de cinco sets, también, sobre todo cuando el colocador ha logrado un 57% de distribución para punto de los compañeros en pista, en cómputo general. Se llama Pablo Kukartsev y lo empieza a demostrar, que es el opuesto más seguro de la Superliga. Si el rival quiere punto, que lo trabaje, pero no se le regala. Calidad y poder, deja a un lado su condición de estrella, indiscutible a esta altura de su carrera, y se queda con la de miembro de un equipo, lejos de buscar el lucimiento personal: “Le doy una muy buena valoración al equipo por este partido de este fin de semana, pero vamos a seguir entrenando, a seguir mejorando ciertos errores y a prepararnos para Ibiza”.

Por primera vez como ahorrador llegó a la veintena de puntos, con un coeficiente de +15 realmente apabullante, porque solo 3 saques de 21 -fue el que más estuvo en la línea de fondo- fueron fallo, más dos remates a bloqueo para punto canario. A los de Paco Sánchez Jover les cedió 5 puntos pese a desarrollarse en una posición ‘de riesgo’, ya que no erró ni un solo ataque. Pero pese a ello, él se despoja de ser Kukatsev y habla siendo Unicaja Costa de Almería: “No es por menospreciar al rival, porque la verdad es que Vecindario hizo un partido muy bueno, pero lo que nosotros como equipo, como Unicaja, no podemos permitirnos es tener una diferencia grande de puntos, de 3, 4 o 5 por arriba, y perder esa racha en un abrir y cerrar de ojos”. El trabajo del adversario fue muy bueno, y lo reconoce, “básicamente el mérito también lo tiene Vecindario”, pero la autocrítica hace crecer: “Los dos sets que nos ganó, los perdimos nosotros más bien, los ganó y los perdimos con errores tontos”.

Lo que entiende que pasó fue que “la actitud del equipo en ciertos momentos no fue buena, después se mejoró, pero hubo errores, y errores tontos, que hay que seguir entrenándolos y mejorando para que a lo largo de la temporada no siga ocurriendo”. Sin duda, los galones se ganan en pista, y a Kukartsev nadie se los discute en el seno de un equipo en el que ha encajado muy bien, disfrutando su debut como local: “Me sentí muy bien, muy conforme, muy motivado; jugábamos en casa, la primera cosa que había que hacer era ganar, y sobre todo hacerlo para nuestra gente; la verdad es que me sentí muy cómodo jugando con Ignacio, me parece que los dos hicimos un muy buen juego, tanto él en la repartición de la pelota y yo en aportar lo que tuve que aportar al equipo”. Esa palabra, ‘equipo’, no se le cae de la boca.

Pero es justo reconocerle su ‘hoja impoluta de servicios’ al grupo: “Hasta yo mismo me sorprendí; hacía mucho que no jugaba a ese porcentaje con la estadística, pero es algo en lo que a lo mejor me fijo días después, no en el momento del partido, ya que estoy más centrado en tratar de agarrar la pelota lo más alto posible, en hacer punto y tratar de cometer los mínimos errores posibles; obviamente Ignacio repartió muy bien el juego, muy cómodo con él, y espero poder seguir manteniéndome en ese porcentaje o incluso subiendo”. Hage lo comparó días atrás con Marcilio Braga: “Solo lo conozco de la temporada pasada, cuando vino a ayudar al Barcelona, pero la del triplete que él estuvo acá yo estuve fuera, así que no lo vi; sí me contaron que fue un muy buen opuesto que tuvo Almería y a ver si intento errar lo menos posible, como él; lo único que quiero hacer es darle puntos y victorias al equipo”.

Como muestra de que no busca lucimiento personal, el más claro ejemplo lo pone cuando va al servicio: “Considero que tengo un buen saque, pero es verdad que no voy a lucirme, a tirármela y pegarle un bombazo y que sea lo que dios quiera; a lo mejor en un 24-20 le pego incluso sin mirar, pero no, trato de sacar bien y sacar en las direcciones que me manda Manolo, buscando a los receptores más flojos”. En los números de la Federación, tiene dos puntos directos en dos jornadas, pero nada menos que 7 ‘medios puntos’, más que ninguno, y tres errores, menos que nadie. El arma del servicio puede ser clave ante Ibiza, en el que ya piensa: “Todavía no tenemos muchas referencias, nuestro compañero Nick nos ha comentado un poco sobre los estadounidenses que ha fichado, y en estos días tendremos el estudio del equipo rival, así que por ahora a seguir entrenando para prepararnos muy bien”.

De hecho, y ‘sin verlo’, Pablo Kukartsev lo tiene claro: “Va a ser duro, contra un rival que viene de perder, pero que va a jugar en su casa, y nosotros venimos de ganar, pero de ganar sufriendo, así que no puedo decir cómo va a ser, pero sí seguro que duro y muy complicado; nosotros vamos a querer seguir en racha ganadora e Ibiza lo que quiere es olvidarse de la derrota que tuvo contra Soria y ganar en casa”. A eso suma que se trata de “un equipo que desde que está en la Superlliga siempre está en playoff”, pero Unicaja Costa de Almería tiene sus propios argumentos: “Pese a todo, sabemos lo que tenemos que hacer perfectamente, sabemos cuál es nuestro juego, y mientras no comentamos errores, podemos ganar a cualquiera, porque los sets los perdemos nosotros mismos, y cuanto más errores cometamos, más nos va a costar conseguir las victorias, así que nada, a seguir entrenando día a día”.

El trecho que queda de Superliga “todavía es un camino muy largo”, confirmándose que es una competición cada vez de más nivel: “A todos nos conviene que mejore y sí, es así por lo visto en estas dos primeras jornadas; UBE L’Illa Grau sorprendió de tal manera al campeón de todo, como es Teruel, y nos dejó a todos sorprendidos, teniendo una plantilla totalmente nueva en la cual solo se han quedado uno o dos jugadores de la temporada pasada; así es como hay que jugar, sobre todo cuando estás en casa, no hay que tenerle miedo ningún rival, jugar sueltos y tranquilos, y demostrando que cada equipo es peligroso; va a ser una temporada en la que hay que tener cuidado con todos”. En Castellón, importante es la labor de Nico Cavalli: “Nos ayudamos bastante, todo equipo merece tener un buen estadístico y respeto mucho a Nicolás, me siento orgulloso de que sea mi amigo, porque estar con tres trabajos a la vez y además dedicarle un rato al voleibol, para mí es algo maravilloso; le deseo lo mejor a L’Illa Grau y nos veremos en Castellón y en Almería”.