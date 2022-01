Kukartsev relanza la moral de Unicaja Costa de Almería

Cuando un jugador con la capacidad de ser determinante que tiene Pablo Kukartsev dice “ganar en Canarias depende de nosotros”, queda todo zanjado respecto a las conjeturas que pudieran generarse solo por el simple hecho de haber perdido. “Esto es parte del deporte, unas veces se gana y otras veces se pierde”, recuerda para, a su vez, desdramatizar del todo, si es que es necesario: “No sucede absolutamente nada malo, el equipo sigue estando al cien por cien, estamos cada día entrenando mejor y ahora, a prepararnos para el próximo partido”. Y ese es el caso, que toca ir “a enfrentarnos al mejor equipo, al más fuerte, el que más rodaje tiene, más partidos jugados, europeos y de liga, y ahora mismo el que mejor está técnica y físicamente”.

Realidad amarilla, pero realidad verde también, cruza el opuesto para sentenciar, a pesar de todo, que “a Guaguas ya le ganamos y de nosotros depende que vuelta a suceder”, textualmente dicho. Así, traza el rumbo: “Tenemos que ir con la ilusión de ganar, de volver a la senda de la victoria; no va a ser un partido imposible, los chicos y yo estamos con todas las ganas y la ilusión de que llegue el sábado para jugar en ese gran pabellón”. Fue su casa la temporada pasada, y su aportación fue clave en que haya dos títulos colgados de las paredes, preparado para dominar todo lo que envuelve a la cita: “Va a ser un partido complicado, muy duro, en un campo difícil, en el cual ellos ya podrán tener a su afición, algo que a nosotros nos hará daño”.

Pase lo que pase, Unicaja Costa de Almería seguirá dependiendo de si mismo para finalizar primero la fase regular, dada su renta de siete puntos de final de año, ahora cuatro, pero el resultado sí importa para Kukartsev al mirar más allá de los números y del momento de la temporada, nada definitivo todavía: “Es importante no por los puntos, sino por ganar o perder; ganando volveremos a sentir esa tranquilidad, ese ‘bien de ganar’, el dulce sabor de la victoria; perdiendo, ya sería una segunda derrota consecutiva que sí podría afectar un poco más, si bien este equipo es fuerte, muy fuerte mentalmente, y ahora mismo estamos con la ilusión de ir a llevarnos la victoria”. Resume rápido: “Pese a ser difícil, no es un rival imposible, y tenemos muy claro que vamos a ir a por todas y a dar lo mejor de cada uno de nosotros”.

Entre los ‘imponderables’ a tener en cuenta, se repite un inferior rodaje respecto al rival: “Para ellos jugar entre semana les viene bien, tienen una plantilla muy grande, dos equipos en uno, puede jugar cualquiera la liga y cualquiera Europa, les viene bien para rotar y al mismo tiempo para no perder intensidad, ni nivel de juego, ni la competición”. Se tiene presente en Unicaja Costa de Almería que “obviamente tiene Guaguas ese plus de llevar cuatro partidos más que nosotros en este 2022, pero al final eso no debe decir que sea ni peor ni mejor para ellos o nosotros, porque, lo repito, depende de nosotros ganar o perder, iremos con el cuchillo entre los dientes a intentar ganar esa batalla, ese partido, y todo se resolverá en la pista”.