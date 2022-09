Lázaro: "Me gusta mucho driblar, hacer goles y dar asistencias"

Lázaro Vinicius (Belo Horizonte, 12-3-2002) es otro de los jugadores de la generación 2000 que la UD Almería reclutaba este verano como una apuesta a largo plazo (firmó hasta junio de 2018) pero con la necesidad de que aporte rendimiento lo antes posible. Forma junto a Kaiky, Baptistao, Ely y Sousa el 'clan brasileño' del vestuario rojiblanco y espera poder aportar cuanto antes las actuaciones que le hicieron brillar en el Flamengo una vez logre asentarse en el equipo, donde apenas ha disputado 81 minutos.

¿Qué tal sus primeras sensaciones como jugador del Almería?

"Estoy muy contento de estar en el Almería y jugando la Liga, una de las mejores. Estoy feliz y trabajo mucho para conquistar muchas cosas acá. Es un gran desafío para mí, pero debo estar tranquilo para sacar mi fútbol alegre y poder disfrutarlo".

¿Cómo se define en el campo?

"Me gusta mucho driblar, hacer goles y dar asistencias. Me siento alegre en el campo y tranquilo. Poco a poco, con la ayuda de todos, estaré bien y disfrutaré. Me gusta estar cerca del gol, del área, en la banda izquierda o mediapunta también".

¿Lázaro, Vinicius o Lázaro Vinicius?

"Me gusta que me llamen Lázaro. Las primeras semanas estoy acostumbrándome poco a poco. Es una diferencia muy grande tras estar 12 años en el Flamengo, pero estoy muy feliz y disfrutando todo lo posible".

¿Facilita la adaptación encontrarse con otros cuatro compatriotas en el vestuario?

"Me ayuda mucho que haya muchos brasileños en el vestuario. Me hace estar tranquilo y relajado".

¿Qué diferencias percibe entre el fútbol español y el brasileño?

"La gran diferencia entre el campeonato brasileño y la Liga es que aquí hay mucha más táctica y fase defensiva. Es una oportunidad para crecer en Europa. En poco tiempo el Almería mejorará. Poco a poco voy haciéndome con el estilo de juego, que es más duro y combativo. Tengo que jugar mi fútbol con personalidad".

¿Cómo se produjo su fichaje?

"La decisión fue bastante rápida tras hablar con mis padres y mi representante al ser una oportunidad muy grande para crecer en Europa en un equipo formador, con jugadores jóvenes para poder evolucionar. Estoy muy motivado".

¿Quiénes son sus referentes futbolísticos?

"Me gustan mucho Neymar, Ronaldinho Gaucho y Vini. Estoy feliz por lo que está viviendo en el Real Madrid, lo merece. Pero principalmente me gusta Cristiano Ronaldo, es un gran jugador".

¿Qué le pide el entrenador?

"Rubi me da mucha confianza y me ayuda con cuestiones tácticas ofensivas y defensivas. Es bueno porque solo tengo 20 años y tengo muchas cosas que aprender".

¿Podrán reconducir la situación antes del parón por el Mundial?

"El equipo no está feliz por los resultados, queremos muchas más victorias y vamos en busca de ellas antes del parón para la Copa del Mundo. Debemos estar tranquilos y no confusos o perdidos. Apenas es el comienzo y poco a poco iremos mejorando cada vez más".

¿Qué impresión le ha causado la afición almeriense?

"Ante Osasuna debuté y me hizo feliz ver la torcida del Almería. Tenemos que correr mucho por ellos y por nuestras familias".