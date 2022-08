Lazo: "Es un paso adelante en mi carrera"

Si el Almería ha optado por no presentar a sus fichajes, Lazo ha comparecido acompañado de su familia este mismo miércoles ante los medios de comunicación en el auditorio del RCDE Stadium, acompañado del CEO del conjunto perico, Mao Ye. El último ha asegurado CEO que el trueque Embarba-Lazo "no es una operación inusual, sino dos operaciones diferentes; es beneficiosa para el Espanyol desde el punto de vista económica, ya que no supone pérdida para el Espanyol, y Lazo era beneficioso para el club, deportivamente y económicamente". Estas son las frases más destacadas del extremo gaditano, que firma con el Espanyol hasta 2027.

Evolución: "Es un paso adelante en mi carrera. Este año será clave para mí, quiero seguir creciendo como jugador y también como persona. Será un gran año y quiero dar un paso adelante".

Reto: "Es bonito enfrentarse al Real Madrid, hay que ir a muerte, se puede ganar a cualquier, no somos menores o mejores que nadie; podemos ganarle a cualquier rival. Sería el segundo que juego ante ellos en tres semanas".

Qué aportará: "Soy un jugador rápido, de dos buenas piernas, golpeo de balón con ambas al que le tengo que sacar más partido, y buen regate".

Posición: "Puedo dar más en la parte izquierda, pero no me importa jugar en la derecha. Creo que lo puedo hacer bien en las dos".