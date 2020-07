Lazo: "Hace falta gente como Petrovic que meta caña porque esto ya es a vida o muerte"

José Carlos Lazo no concilió bien el sueño el sábado. Había fallado una clara ocasión para poner 2-0 a su equipo ante el Tenerife y la remontada de los isleños le hizo marcharse a casa bastante fastidiado, al punto de confesar que lo pagó con su novia, sus padres y en la vuelta a los entrenamientos también con los compañeros. Las derrotas de Huesca y Zaragoza, no obstante, le han hecho mirar las cosas desde otra perspectiva al ver que el ascenso directo todavía es posible a falta de cuatro jornadas, pero asume que en Montilivi ya se trata de una final.

¿Cómo se presentan las cuatro últimas jornadas ligueras?

"Está todo abierto. No sabemos lo que va a pasar y hay que afrontar estas cuatro últimas jornadas como finales. Empezamos en Gerona, es vida o muerte. Hay que pensar sólo en eso, no hay más".

¿Por qué están sufriendo tanto en el Mediterráneo?

"Es normal que los equipos suframos. Nos jode perder en casa, sobre todo partidos que se ponen bien de cara, ganando, y después lo pierdes por cualquier detalle o jugada que falles. La liga está muy difícil. El acceso directo está al acecho".

¿El choque ante el Girona es la primera final del curso?

"Somos un equipo joven. Tenemos que dar la cara ante todo y afrontarlo como una final. El jueves, como he dicho, es vida o muerte. Sólo pensamos en ir a Gerona y llevarnos los tres puntos para apretar arriba".

¿Dónde puede estar la clave para ganar en Montilivi?

"Va a ser un partido muy duro y disputado. En ambos equipos hay jugadores muy buenos. Será muy complicado. El que menos se equivoque se llevará los tres puntos. Será un encuentro cerrado, teniendo paciencia en los últimos minutos. Si estás en el banquillo, se pasa peor aún. Imagínate los que lo ven desde la casa, la familia y los amigos".

¿Los pinchazos de Huesca y Zaragoza han subido la moral del vestuario?

"Nosotros no vamos a tirar la toalla ahora. No vamos a hacer 38 jornadas estando arriba para ahora tirarlo a la basura. Vamos a darlo todo, el 200% para intentar llevar al Almería a Primera".

Lazo sobre el fallo ante el Tenerife: "Lo pagué con mi novia y con mis padres, ayer también con los compañeros, cuando no debería"

¿Se ha comido mucho la cabeza por el 2-0 fallado ante el Tenerife?

"Sigo dándole vueltas a la jugada que fallé y que pudo suponer el 2-0. Metes eso y el equipo hubiese estado más tranquilo. Pero obviamente no quise fallarla. Se me fue un poco arriba. Después vi la repetición y vi que era algo complicada, los compañeros también me lo dicen. Aunque al final me quedo con el mal gusto. Lo pagué con mi novia y con mis padres, ayer también con los compañeros, cuando no debería. Ahora estoy algo mejor porque veo el ascenso directo ahí".

Petrovic dice que no es momento para lamentos...

"Hace falta carácter, gente como Petrovic que meta caña en el culo porque esto es a vida o muerte. O lo aprovechas o te vas".