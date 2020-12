Lazo encabeza la 'lista negra' del Almería de cara al mercado invernal

A lo largo de estos días de festejos navideños desde el club se han lanzado distintos mensajes respecto a la inminente apertura del mercado invernal el próximo lunes 4 de enero en el sentido de que la entidad rojiblanca acometerá pocos movimientos, en particular a la hora de realizar refuerzos (se habla de un delantero y poco más).

Tampoco está previsto que se realicen muchas operaciones de venta o cesión como ocurriera en el mercado invernal de 2020, que en cierto modo desestabilizó un plantel que con sus virtudes y defectos iba cumpliendo y al que la gran cantidad de compra-ventas acabó empeorándolo, lejos de mejorarlo como se pretendía.

Eso no significa que la dirección deportiva encabezada por Mohamed El Assy en el área ejecutiva con los informes que le pasa Joao Gonçalves desde la parcela deportiva no tenga previsto aligerar en lo posible la nómina de 30 futbolistas que en la actualidad posee el plantel de José Gomes.

No es una prioridad absoluta porque entienden que si el equipo supera la eliminatoria copera del día de Reyes ante el Numancia en Los Pajaritos las denominadas por la prensa como unidades B y C (los menos habituales) tendrán la oportunidad de gozar de los minutos que no tienen en el torneo doméstico.

Ocurra lo que ocurra ante el conjunto soriano, no obstante, Diario de Almería ha tenido acceso a la 'lista negra' de futbolistas por los que el club escucharía ofertas a lo largo del próximo mes, en su mayor parte para mandar a préstamo a varios efectivos, pero sin descartar alguna posible venta en caso de que surja el interés.

El Almería ejecutó la cláusula de compra por Lazo al Getafe a razón de 3 millones anuales en las cinco campañas firmadas

Esa hoja de ruta (en verano llegó a filtrarse una similar elaborada por Darío Drudi a través de sus redes sociales en la que figuraban nombres como los de Darwin Núñez, Valentín Vada o Arvin Appiah) está encabezada en esta ocasión por José Carlos Lazo.

El extremo gaditano fue adquirido en propiedad por el Almería en pleno confinamiento abonándole 4 millones de euros al Getafe para hacer efectiva la cláusula de compra. Firmó por cinco campañas a razón de 3 millones de euros cada una con un caché propio de Primera División, ya que la entidad unionista entendía que con el nivel ofrecido en el primer tramo liguero lo clubes de superior categoría harían cola para presentar ofertas.

La cruda realidad fue que el pasado verano, y tras un más que discreto tramo final de la competición concluido el confinamiento, Lazo únicamente fue pretendido por el recién ascendido Cádiz u otros equipos de la zona media-baja de la tabla como Real Valladolid o SD Eibar. Ninguno lo solicitó traspasado y ninguno estuvo dispuesto a asumir los 1'5 millones (mitad de su ficha) que la UD Almería demandaba por dejarlo irse cedido, entendiendo que ya era un gesto asumir el 50% restante.

El rendimiento 'guadianesco' de Lazo en lo que va de curso 2020-2021 (alterna actuaciones brillantes con otras en las que desaparece del mapa) ha provocado que el Almería lo mantenga en sus planes de salida, pero no es el único. Otros delanteros como Juan Villar, Pedro Mendes, Arvin Appiah o el canterano Dani Albiar también están en el punto de mira por distintos motivos.

En el caso del ariete onubense llegó con la vitola de delantero goleador que no necesitaba periodo de adaptación al conocer a la perfección la categoría de plata y lo cierto es que cinco meses después sus números son bastante pobres (350 minutos y ningún gol), teniendo que lidiar en su descargo con un contagio por COVID-19 que lo mantuvo al margen del equipo un par de semanas. Pero en este Almería si el rendimiento no es inmediato ya es sabido que se encienden las alarmas y Villar está en la rampa de salida si llega alguna propuesta interesante en forma de cesión (tiene 32 años y firmó por 3 campañas).

Con Pedro Mendes ocurre algo bastante parecido. En el caso del luso no es un jugador experimentado, sino una joven promesa que con Sadiq por delante tiene muy difícil explotar en las filas rojiblancas y no sería muy dificultoso deshacer la cesión con el Sporting de Portugal dadas las buenas relaciones de Gonçalves con los clubes dentro de su radar de acción. Por lo poco que ha jugado se desvela como un rematador puro de área que en el esquema de su compatriota tiene poco encaje.

Con Arvin Appiah la papeleta no es tan sencilla. El extremo inglés llegó en la 19-20 como uno de los abanderados del primer proyecto de Turki Al-Sheikh al tratarse del fichaje más caro de la historia de Segunda División (se abonaron cerca de 9 millones de euros al Nottingham Forest por su contratación) y un año y medio después no ha derribado ninguna puerta como se esperaba, incluso el belga Largie Ramazani le ha pasado por la derecha en pocos meses. En su caso, tampoco ayudó que esta pretemporada, ya a las órdenes de José Gomes, sufriera en pleno 'stage' de Marbella un episodio por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en la zona abdominal. El club es consciente de que necesita cederlo para que tenga minutos y comience a revalorizarse.

El último elemento del listado tiene sabor canterano: Dani Albiar. En su caso, y pese a proceder de la etapa de Alfonso García, la nueva propiedad tiene bastante fe en su potencial, al punto de renovarlo hasta 2024. Con tantos jugadores de su perfil en el actual plantel ocupando la misma demarcación, entienden que lo más conveniente sería darle salida a algún Segunda B puntero o incluso un Segunda que le garantice cierta continuidad. El pasado verano ya se relacionó su nombre con el Valencia CF, en cuya secretaría técnica siguen Miguel Ángel Corona e Ibán Andrés.

Esta hoja de ruta no es inamovible y puede variar en función de los avatares del mercado invernal, pero esos nombres son los que a día de hoy baraja el club para darle salida siempre y cuando la propuesta satisfaga a todas las partes. En la misma no figuran otros que en teoría parecen obvios como Jordi Escobar o los uruguayos Juan Manuel Gutiérrez y Cristian Olivera porque la dirección deportiva entiende que con tan poco bagaje liguero (Escobar solo jugó en Copa y Gutiérrez ni siquiera ha debutado oficialmente con el primer equipo) sería difícil encontrarle un acomodo acorde.

Muchos aficionados ya empiezan a pensar que las llegadas de Olivera (Rentistas, 2 millones de euros) y Gutiérrez (Danubio, 3 millones) no son más que un pago en diferido al representante de Darwin Núñez, Edgardo Lasalvia, por la operación que llevó al ariete charrúa al Benfica a cambio de 24 millones de euros en la venta más cara de la historia de la Segunda española.