Lazo persiste en la 'realidad paralela': "No hicimos un mal partido (en Ponferrada)"

José Carlos Lazo, primer capitán del plantel rojiblanco durante el presente curso junto con el meta Fernando, hablaba hoy para los medios del club antes de la vuelta a los entrenamientos para analizar la derrota en tierras bercianas y perfilar la visita del viernes a Alcorcón. Lazo insiste en el mensaje lanzado por su técnico, Rubi, de que no jugaron mal en El Toralín, en contra de la opinión generalizada de prensa y afición, mientras admite estar "decaídos y jodidos" por el tropiezo y avanza que en Santo Domingo les espera un rival muy parecido.

¿Regresaron muy digustados por la derrota en El Toralín?

Bastante jodidos porque no gusta perder partidos y estamos bastante decaídos, pero esto es muy largo y ya hoy con las pilas cargadas para volver fuerte.

Se les vio bastante desanimados y cabizbajos ante la Ponferradina...

El partido estaba bastante preparado, la primera parte fue muy igualada y no hicimos un mal partido. Nos meten un golazo que hay que aplaudir, pero no hicimos mal partido. Nos vamos cabreados por no marcar ni llevarnos los 3 puntos.

En la segunda parte les costó incluso más imponerse a la Ponferradina.

En Segunda cualquier equipo te puede ganar y en la segunda parte pasó un poco eso. Se vinieron arriba, podían hacernos bastante daño y nosotros tenemos que jugar con eso. Es muy complicado ganar en Segunda y tenemos que ver lo que hemos hecho mal para corregirlo.

¿Es hora de hacer un llamamiento a la paciencia, calma y serenidad?

La gente puede pensar y opinar libremente, pero hay que estar tranquilos. Si nosotros tenemos que tener calma, ellos más. Ni en la jornada 10 estaremos en Primera ni en Segunda B. Son 42 jornadas que se hacen largas y la gente tiene que estar enchufada como nosotros estaremos en las jornadas que restan.

¿El viernes en Santo Domingo esperan un partido similar?

Más o menos va a ser parecido, un rival que va fuerte a todas las disputas y la segunda jugada. Esta semana veremos las cosas con el entrenador y a ver cómo lo planteamos.

El Alcorcón parece haber reaccionado tras ganar en Anduva...

No tenemos que mirar que hayan perdido uno o dos partidos, sino mirarnos a nosotros y hacer un buen papel. Obviamente vendrán un poco crecidos tras ganar y porque ante el Almería cualquier equipo se crece.