Lazo: "El vestuario es una familia y nadie se baja del barco"

José Carlos Lazo está de vuelta. Lesionado en el choque ante el Cartagena con el que el Almería estrenaba 2022 y él cumplía los 100 partidos como rojiblanco, el extremo gaditano ha permanecido cerca de mes y medio en dique seco por problemas con su abductor. Incorporado ya a la disciplina de grupo, ahora espera ayudar cuanto antes desde el césped a sus compañeros en el objetivo de certificar el ascenso a Primera.

¿Contento por integrarse de nuevo en el trabajo de grupo?

Ya se ha acabado lo de estar tirado en la camilla, que se pasa muy mal, y a disfrutar de nuevo de la pelota, que es lo que más me gusta. Las sensaciones son bastante buenas, tengo un pelín de molestia que se irá yendo poco a poco, pero lo que me pone feliz es la vuelta con el grupo para disfrutar de los compañeros. Me han hecho el paseíllo de collejas, pero se la tengo guardada. Me la he comido de todos, no ha faltado ni uno.

Rubi dijo no estar preocupado por su estado físico.

Con el físico estoy. No es lo mismo un entrenamiento que la intensidad de un partido, pero eso no va a ser problema, sino el golpear más fuerte y demás.

Deportivamente ahora toca recuperar la senda de la primera vuelta.

El fútbol en Segunda es así, no sabes lo que te va a suceder en un partido, vas con la mentalidad de ganar para seguir en ascenso directo. Hacemos un fútbol bonito y nos ha pasado lo que antes hacíamos, que marcábamos con dos acciones. En estos partidos atrás nos tocó a nosotros, pero eso ya ha pasado, las victorias nos dan para seguir creciendo y estar ahí arriba.

Lo bueno es que ya se ha cortado la mala racha.

Lo difícil tras una derrota es levantarse. Es la obligación que tienes, ganar porque te da ese plus entre los compañeros y la afición. La victoria en Málaga hay que hacerla buena en casa porque es súper importante.

¿Cree que Eibar y Valladolid también tendrán su bajón?

Segunda es muy larga y ni antes éramos muy buenos ni ahora tan malos. Cualquier partido te cambia la moral porque puedes estar arriba o abajo tranquilamente.

¿Ve más piña que en las dos campañas anteriores?

Hay que tener calma y unión. En el vestuario hay una familia y nadie se baja del barco, es tan importante el que juega como el que no. Sabíamos que la mala racha llegaría porque es imposible ganar las 42 jornadas.

¿Nota menos presión que otros años?

Hemos tenido bastante calma y dijimos que no podíamos tirar los 40 puntos que habíamos logrado antes, había que dar otro empujón.

La lucha arriba se ha apretado bastante.

Es muy complicado, ahora mismo no se sabe quién puede subir de los 4 equipos y debemos pensar en que el Mirandés vendrá a ganar con todo.

¿Piensa que harán falta 80 puntos para el ascenso directo?

No quiero mirar la clasificación ni hacer cálculos porque es lo de menos. Debemos ganar cada fin de semana y cuando queden tres o cuatro jornadas ya si se podrá mirar para ver si ascendemos o no.

¿Observa mayores ganas de los rivales por batirles?

Todo el mundo quiere jugar contra el Almería y es bonito venir aquí. Todos tienen la misma mentalidad y hay que pensar en que somos buenos para sacar los partidos adelante.

¿Qué le dice el hecho de llevar 23 de 27 jornadas en zona de ascenso?

La primera vuelta ha sido muy buena, esos puntos nadie te los va a quitar, pero en la Segunda hay que sumar también de tres en tres.

El Mirandés llega el domingo con Etxeberría estrenándose en el banquillo.

Dicen que a entrenador nuevo victoria segura, pero yo no creo en eso. Tenemos que pensar en dar el 200% para ganarles.

Mal sabor de boca le dejaría cumplir los 100 partidos y lesionarse.

No me gustó nada, cumplí los 100, pero no me gustó irme lesionado, aunque esto es el fútbol y nadie manda en lo que te puede ocurrir. El sueño de jugar en Primera sigue siendo el de cualquier niño.