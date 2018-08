Llega la hora de la verdad

En relación al debut liguero en Melilla, aseguraba que "el viernes nos toca otra vez viajar, un viaje de los más incómodos. Cogemos el avión, hay que ir a Málaga, llegar allí y no jugar hasta la noche del sábado y luego la vuelta en barco. Es de los viajes más tediosos yo creo, pero viene bien quitárselo pronto. Es un rival duro, en su casa siempre es un hueso, pero creo que vamos a llegar preparados y con muchas posibilidades de competirlos y traernos los tres puntos, que con esa intención iremos". Para esta cita, González ya sí tiene una ligera idea del posible once que saltará al terreno de juego el próximo sábado, aunque señalaba que "hemos ido quitando a jugadores del filial para que tengan más minutos los que están más cerca del primer equipo. La idea será muy parecida, pero puede haber cambios porque puede haber jugadores que terminen de recuperarse, ya esperamos a Alfonso haciendo una semana más completa, a Sergio Jiménez trabajando con el grupo, aunque sea difícil que pueda llegar".

Al final de este último choque veraniego de los ejidenses, hubo una tangana en la que Vicente, autor del tercer tanto de los celestes en el 88', recibió un guantazo de un contrario. Sobre este tema, el técnico malagueño dijo que "fue una refriega típica de los partidos de pretemporada donde ya los jugadores tienen mucha tensión, porque es de las últimas pruebas y se juegan un puesto en el once. Eso provoca que a veces metas la pata y hagas un gesto que no tienes que hacer. Siempre hay que intentar no entrar en eso".

Vicente se estrena y espera hacer "muchos goles más como celeste"

El delantero Vicente Lucas se estrenó como goleador del CD El Ejido el pasado sábado ante el Recreativo Granada, en el último partido de pretemporada de los de Alberto González, y aseguró estar "muy contento tras anotar mi primer gol en este club y espero que ahora lleguen muchos más". El atacante sevillano, que llegó este verano a la disciplina del Poniente almeriense procedente de la cantera del Sevilla, dijo que "me encuentro bien, me he visto bastante participativo, cogiendo cada vez más confianza. Me viene muy bien para en un futuro poder ayudar mucho más al equipo a poder conseguir el objetivo". Sobre su estancia en tierras ejidenses, el ariete de 20 años de edad confiesa que "me encuentro como en casa, me han acogido muy bien en este vestuario. Ha superado totalmente mis expectativas". Ya con la mente puesta en el partido en casa del Melilla el próximo sábado, dijo que está "con muchas ganas de debutar en competición oficial".