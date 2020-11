López Garai: "El Almería es peligroso, muy joven y con jugadores de mucho nivel"

La empresa no se antojaba sencilla ni rápida. Por ello, los últimos resultados cosechados a domicilio por el equipo no han alterado la hoja de ruta de Aritz López Garai. Sereno y calmado, el técnico compareció hoy en una rueda de prensa en la que dejó ver el compromiso adquirido por el grupo para salir, con la frialdad necesaria, de una situación incómoda antes del cierre de año. “Estoy bien. Me esperaba esta situación. Sé el año que se lleva pasando aquí. Con mi llegada hubo una reacción inicial muy buena, y ahora parece que se ha diluido. Desde que estoy aquí debo analizar lo que está sucediendo. Y sigo con la idea de sacar el equipo fuera de la zona roja antes del parón navideño. Va a ser largo. Y cuando salgamos debemos tener claro que no tenemos que volver a caer”, analizó el técnico. “La solución la tenemos nosotros. Nadie nos va a ayudar en ganar partidos. Ni podemos fichar ni nada. Todo lo que no sea pensar en el lunes es un error. Solo nos llevará a perder energía”, describió en un aviso a aquellos que empiezan a esquivar el presente para fijarse en un futuro con adquisiciones como tabla de salvación.

En Lugo, Aritz fue duro con el partido jugado por sus futbolistas. No acabó contento con el rendimiento del equipo en ese partido en concreto. Y ahora piensa ya en el Almería preparando los cambios a los que obliga un rival distinto y una maratón de encuentros. “No soy partidario de grandes revoluciones. Va a haber cambios porque el partido es diferente. Y el jueves jugamos en Logroño. Va a haber jugadores que estuvieron bien en Lugo y quizás no participen el lunes. Nadie va a estar señalado, no es mi estilo como entrenador. El otro día hablé de falta de pasión y me refería a que hubo una parte del partido en el que el Lugo se moría por empatar y nosotros no tuvimos el empuje para ser más ambicioso y ganar el partido. Puedes ser más ambicioso y acabar 0-0. Se me quedó esa sensación. El primer tiempo fue bastante bueno. En el segundo fallaron cosas, pero no hablaba de alguno de mis jugadores, me refería al equipo. Tal cual se puso el partido tuvimos que hacer las cosas para ganar. Se lo dije a ellos. Es algo que compartimos. Hablamos todos. Debimos llevar el partido hacia otro lugar en el que tuviésemos más opciones de ganar”, analizó.

Ahora vienen una serie de partidos seguidos en los que la plantilla del Albacete será la protagonista. “La plantilla es la que es. Tenemos recursos para variar. Podemos tener un nivel para hacer alineaciones competentes. Muchos partidos en juego y muy importantes. Pero me centro en el del lunes. Necesitaremos de todos. Y tendrán que demostrar los jugadores que están ahí. Las plantillas son para eso”. Y, entre esos jugadores, obviamente, está un Alberto Benito que está centrando críticas que no influyen en Artiz ni en el propio jugador. “Lo único que puedo decir a la afición es que Benito es jugador del Albacete. Y necesita nuestro respaldo. Si empezamos a buscar culpables y hacer cadáveres va a ser un problema. Yo quiero ganar partidos. Y quiero que los jugadores se sientan respaldados y que sepan que la crítica en el fútbol existe”.

Y ahora llega el Almería. “No me suelo excusar. Pero jugamos con equipos que están en su mejor momento. Esperemos coger una buena racha de resultados. El Almería es peligroso. Con jugadores de mucho nivel, muy joven. Nos espera un partido complicado en el que, como mínimo, deberemos desplegar la intensidad que estamos mostrando en los partidos como locales”. A la hora de valorar cómo hacer frente a los andaluces, comentó: “Cuando un equipo tiene balón es meterte atrás o quitárselo. Esperaremos ser presionantes y robarles el balón. Y debemos saber que habrá fases en las que tendremos que sufrir en bloque bajo y ayudarnos mucho”.

Habló también sobre sus delanteros. “Me gustaría que marcasen goles. Hay que analizar el por qué. No es solo cosa de ellos. Hay que generarles ocasiones. No quiero que se cargue de responsabilidad a ellos, es de todo el equipo. Vamos a intentar generar mucho más. Y que ellos estén acertados”.

Se refirió al partido de Copa ante el Córdoba. “Queda muy lejos la Copa. No es un estorbo. Todo partido que el Alba juegue tiene que ser una motivación. No hay partido de trámite”.

Y acabó hablando de la situación de la enfermería. “Javi Jiménez y Javi Navarro son bajas seguras para el lunes. Y tenemos la duda de Carlos Isaac que tiene unas pequeñas molestias. Apuraremos, pero puede que no llegue al lunes. Lo de Javi Navarro se habla con el chico y el Cádiz. Queremos que esté bien y que nos dé lo que nos puede dar y es una pena para nosotros y para él. Caballo está entrenando. Es una buena noticia que podamos contar con él”.