Lorente, contento con la vuelta de Viciana a las canchas

Que el foco iluminara a su compañero Víctor Viciana el pasado sábado no le molestó porque Rubén Lorente, colocador almeriense de 20 años, está hecho de la mejor pasta humana, y sabe valorar todo en su justa medida: "Es de bien nacidos ser agradecidos, y él me ha apoyado mucho, me ha enseñado mucho y ha sido un apoyo constante, tanto en partidos, como en entrenamientos, y fuera de la pista; se ha portado muy bien con nosotros, conmigo personalmente y se merece volver a sentirse jugador, esa sensación que yo creo que él añoraba porque se le ha hecho un túnel muy largo todos estos meses, de trabajo, de recuperarse, y luego estar mentalmente, que es un factor que no se ve pero muy a tener en cuenta a la hora de querer volver, por eso me alegro muchísimo".

Además de la faceta personal, está la colectiva, y Unicaja Almería ahora sí se ve completo: "Es la pieza que nos faltaba por unir, por el tema de lesión, y ahora nos hace más fuertes aun al bloque. Jugar con Unicaja siempre conlleva la presión de tener que ganar sí o sí de todos modos y ahora a trabajar más duro cuando estemos los dos al cien por cien, como hasta ahora, seguir currando, seguir aprendiendo, seguir disfrutando del juego".