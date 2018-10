Luis Enrique tiene trabajo por delante

Luis Enrique tendrá en noviembre la oportunidad de demostrar que detectó errores y tomó soluciones valientes con algunos futbolistas y aspectos tácticos. Será entonces cuando visite a Croacia con la segunda oportunidad de decidir su pase a la Final Four de la Liga de Naciones. La primera ya la desperdició.

Sin embargo, en la derrota ofreció unas declaraciones sorprendentes. "He estado maravilloso", dijo al valorar su intervención en el descanso con sus futbolistas. No parece el tipo de mensaje que agrade al hincha en la derrota.

Un jugador favorito de Luis Enrique es Marco Asensio, pero el futbolista trasladó a su selección el mal momento que atraviesa en el Real Madrid. No encara, no arriesga, toma decisiones equivocadas y pasó a ser un jugador intrascendente con el riesgo de poner en peligro una carrera en principio destinada a la gloria.

Con el esencial Isco de baja, el discontinuo juego de la selección el lunes tuvo otro foco individual: Thiago Alcántara. En sus 34 partidos internacionales no se le recuerdan actuaciones realmente trascendentes. Ante Inglaterra tampoco.

Mientras, partidos como el del lunes prolongarán hasta el infinito la polémica de la ausencia del lateral Jordi Alba, con quien Luis Enrique no cuenta supuestamente por una enemistad arrastrada de sus tiempos como entrenador del Barcelona. Los laterales -Marcos Alonso y Jonny- ni atacaron ni defendieron ante Inglaterra.

Kepa espera en la recámara y no son pocos quienes piden al seleccionador más minutos para el portero del Chelsea. O al menos que De Gea no se sienta titular indiscutible.

España y Croacia dependen de sí mismas

Las selecciones de España y Croacia, que se enfrentarán en Zagreb el próximo 15 de noviembre, dependen de sí mismas para ganar el grupo 4 y acceder a la fase final de la Liga de Naciones. La victoria de Inglaterra en Sevilla abrió el abanico de opciones en la serie para los tres conjuntos. España se clasificaría con una victoria ante el subcampeón mundial; de no lograrla tendría que esperar a ver qué ocurre el 18 de noviembre entre Inglaterra y Croacia. El conjunto balcánico pasaría si gana los dos partidos que le quedan ante España e Inglaterra. Esta última es la única que no depende de sí misma. Necesita, primero, que la selección española no venza en Zagreb y luego ganar a los croatas.