Luis Suárez: "Para mí la permanencia es importantísima para seguir en el club"

Luis Suárez aterrizó en el Almería en el pasado mercado invernal, pero ya tiene galones de capitán. Principal argumento del conjunto de Rubi, sobre todo, tras la lesión de El Bilal Touré, el ariete colombiano asegura que el vestuario es consciente de la importancia del encuentro ante el Valencia. Además, se pronuncia sobre la confianza del club en la figura de Rubi después de las recientes salidas de Pacheta y Diego Martínez, del Valladolid y Espanyol, respectivamente.

- De cero a diez, ¿cómo es de importante ganarle al Valencia?

Tenemos infinitas ganas de volver a ganar un partido. Sabemos de la importancia del encuentro y de lo que hay en juego. Las claves tenemos que trabajarlas internamente esta semana, pero no vamos a decirlas públicamente.

- ¿Cómo se está encontrando en Almería y en el Almería?

A nivel personal estoy muy bien, pasé la adaptación. Ya estoy integrado al cien por cien y físicamente me encuentro perfectamente, era un punto importante para mí. De cara a puerta, es la racha de los delanteros. Al principio marqué los dos tantos y ahora ha bajado la intensidad goleadora, pero mi trabajo es el mismo, ya sea con goles o con asistencias. Lo importante es ayudar al equipo y creo que fue así.

- ¿Fue penalti la acción en la que le arrolla Iván Villar?

Para mí sí. Hay contacto y el balón está dentro del campo en juego. Al final soy ajeno a lo que decide el árbitro. Lo pedimos, pero ellos son los que mandan, no lo vieron y lo respetamos.

- El curso pasado vivió con el Granada una situación similar a la de actual con el Almería.

Es una comparativa con una maratón. Esto no es un esprín, sino esa carrera larga en la que hay que saber aguantar y esperar el momento para salir del descenso y no volver a entrar. La temporada es muy larga aunque ya queden pocos partidos. Sabemos de la importancia de cada partido. Vamos a hacer una maratón, en la que esperemos que al final el objetivo sea positivo.

- Ya le ha marcado al Valencia. ¿Le genera eso confianza de cara al partido del domingo?

Cada partido y cada temporada es diferente. Ojalá pueda volver a repetir, pero ojalá le ganemos aquí en nuestro campo. Necesitamos el apoyo de la afición, que el campo esté a reventar y que cuando empiece el partido vayamos 1-0 con la afición apoyando.

- ¿Cómo es jugar un partido así en un campo lleno?

Hay que sentirnos arropados con nuestra gente. Nosotros también tenemos la obligación de darle la alegría que necesitan ellos.

- En los tres últimos partidos los seguidores le han elegido como mejor jugador del partido.

Estoy muy contento de que la afición reconozca el trabajo que estás haciendo. En los últimos partidos no hemos conseguido la victoria, ojalá no ser el mejor jugador del partido y ganar. Igual con los goles: prefiero no marcar y que ganemos.

- La permanencia para todos es fundamental, ¿pero puede ser más importante para usted al renovar automáticamente?

Es importante para todos, por eso luchamos al cien por cien todos. Para mí es importantísimo para seguir en el club, que me ha dado la confianza, y en la ciudad, que nos ha acogido muy bien desde el primer momento. Hay que seguir creciendo en el proyecto que me ofrecieron.

- ¿El partido de Mestalla puede servir de referencia?

Se puede repasar jugadas de ese partido para reforzar las que salieron bien y corregir las malas. Ellos vienen con un entrenador diferente. El partido será distinto al de allí, nosotros llevaremos más el peso del partido, como hacemos en casa

- El Espanyol y el Valladolid han cambiado de técnico recientemente. ¿Cómo ve que el club mantenga la confianza en Rubi?

Me parece muy bien. Se está dando continuidad al proyecto que viene de Segunda. El míster conoce bien la plantilla, lleva más de un año con muchos jugadores y sabe exprimirlos al máximo. Eso es positivo para el club.

- ¿Le ha afectado deportivamente la baja de El Bilal Touré, su compañero en la delantera?

Es una baja dura para todos porque es un jugador importante. Nos complementábamos bien, jugábamos el uno para el otro y para el beneficio del equipo.