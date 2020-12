El Mercapinturas Almería acudió a la gran fiesta del bádminton nacional con cuatro jugadores (Macarena Fernández, Javier B Calatrava, Marcos Montoya y Asier Torres) entre más de 120 participantes.

El viernes, con la fase de grupos tanto de individual como dobles, dio comienzo la competición donde los jugadores almerienses tuvieron duros enfrentamientos consiguiendo el pase a la fase final como campeones del grupo Macarena y Javi en individual y los dobles de Macarena junto a su pareja malagueña Rocío Martín y Javi junto a Marcos. El sábado comenzó la fase decisiva por la lucha de las medallas con los octavos de final donde Javi se tuvo que conformar con una meritoria 9ª posición en individual y el excelente resultado en dobles con un 5º puesto con sabor a medalla junto a su compañero Marcos. Macarena hizo pleno y consiguió el pase a semis tanto en individual como dobles. En la mañana del domingo, Macarena no consiguió desplegar su mejor juego y cayó en individual tras desaprovechar un punto de set que moralmente no supo remontar y en dobles en un partido muy disputado consiguieron el pase a la final tras ganar en el tercer set. Ya en la final, ante una pareja gallega y tras ganar el primer set 21-19 no pudieron cerrar el partido y se vieron sorprendidas obteniendo, así, la medalla de plata.

En definitiva, gran despedida de año con varios jugadores del club representándonos y una excepcional Macarena que se convierte en la 6ª jugadora del Mercapinturas en conseguir medalla en unos campeonatos de España, dos semanas después de que otro compañero (Asier Torres) lo consiguiera en categoría sub11.

Con la conclusión de los campeonatos de España que se tuvieron que disputar hace ya bastantes meses, toca descansar y recargar pilas de cara a una nueva temporada que comienza en pocas semanas donde se volverán a disputar eventos importantes para el club como son los campeonatos de Andalucía y España a partir del mes de febrero.