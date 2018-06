Macarro cierra la línea de centrales de Unicaja

Visto su recorrido por diversos puntos de España se podría pensar que Unicaja ha fichado a un veterano, pero realmente tiene solo 24 años. Eso sí, lo que realmente sabe el club es que se hace con los servicios de todo un ‘loco del voleibol’ que ha luchado mucho para hacer posibles sus sueños de cadete en Colmenar Viejo. Mito del balonmano dándole nombre al pabellón en el que comenzó, el Lorenzo Rico, la suerte del voleibol fue que Daniel Macarro Tortajada, nacido en esa bella localidad del cinturón metropolitano de Madrid el día 18 de noviembre de 1993, dedicase su metro y noventa y ocho centímetros a este deporte. Retama por encima de los tres metros y medio (3,52), y los roza en el bloqueo (3,48), pero sobre todo ‘lee’.

De oficio, central que ya sabe lo que es ganar la Superliga y la Copa del Rey tras haber mostrado una enorme progresión que le conduce a Almería, en donde cree que su ambición se verá satisfecha: “Sobre todo me mueve el equipo que se va a formar, porque se está haciendo este año un grupo para intentar ganar todos los títulos posibles”. En ese camino hacia levantar los entorchados al cielo va a haber dureza y exigencia, pero eso es algo que le motiva igualmente: “De esta nueva temporada pretendo sobre todo seguir aprendiendo de este deporte, de mi nuevo entrenador y de los jugadores más experimentados que tenemos este año, ya que está hecho el equipo para dar el máximo en las tres competiciones”.

Esa idea de “grupo para ganar títulos” ya la ha experimentado en su última etapa, en la que ha sido pieza clave primero en Ca’n Ventura y después en Urbia Voley Palma, sabiendo abrirse un hueco entre una colección de estrellas. No le asusta la competencia por el puesto y cierra una línea de centrales tremendamente potente en Unicaja Almería junto a los clásicos Borja Ruiz y Manu Parres, deseoso de que Manolo Berenguel empiece a darle instrucciones: “Muchos compañeros me han hablado muy bien de él, me han dicho que es un muy buen entrenador y que voy a aprender mucho de este deporte con su ayuda; no lo conozco personalmente pero seguro que creceré mucho como jugador gracias a él”.

Esa es una clave para que Daniel Macarro haya descrito una ascensión meteórica, pasando de juvenil en Colmenar a jugador de Superliga 2 en Santander, donde se ha demostrado que hay muy buen ojo con los jóvenes valores, como han dejado claro con su nuevo compañero Rubén Lorente, y subir a la máxima categoría muy pronto, con llegada a ‘cima’ por Lugo para luego regresar a un Textil que ya sí era de Superliga y saltar al histórico Soria antes de recalar en Mallorca. Tras eso, con 24 años, “el Dani Macarro que llega a Almería es una persona que se deja la piel en los entrenamientos y partidos, muy comprometido en este deporte”. Lo tiene claro: “Es mi vida, y mi sueño es seguir creciendo como jugador y como persona”.

Comienza a pensar en verde, como corresponde, con ganas de vivir la experiencia almeriense: “La verdad es que Almería como ciudad pienso que es increíble, sobre todo por el clima y por la gente”. Sus referencias las marcan las personas que ha conocido: “He vivido varios años en Málaga y he conocido allí mucha gente que es de aquí que son personas espectaculares”. Otra de las imágenes que tiene, como es lógico, es la del público del Moisés Ruiz, un recinto que conoce como visitante y que desde ya hace suyo: “Pienso que es un pabellón muy bien acomodado al deporte del vóley y con una gran afición que nos va a seguir a donde sea”. A ella, un mensaje claro: “Voy y vamos a darlo todo está temporada”.

El central quiere devolverles “esos títulos que tanto se merecen por haber estado ahí siempre apoyando al equipo”. Para conseguirlo, se siente muy bien arropado y perfectamente rodeado: “De lo que se sabe hasta ahora de fichajes de Unicaja, de entre los jugadores ya confirmados con el único con el que he coincidido ha sido con mi compañero en Palma y amigo Alejandro Fernández, pero al final todos los demás jugadores de esta temporada son conocidos de haber jugado en contra de ellos tantos años, así que tengo elementos de juicio para pensar y saber que va a ser un grupo muy bueno y que seremos un buena piña”. Con Macarro la lista llega a once efectivos a disposición de Manolo Berenguel, siendo el tercer fichaje.