Unicaja reafirma su liderato en Manacor (1-3)

Unicaja Costa de Almería cumple con su guión, aunque con algo más sufrimiento del que esperaba, en la cancha de Conectabalear CV Manacor, logrando una victoria que le permite seguir consolidando primer puesto en la tabla clasificatoria de la Fase Regular de la Superliga Masculina, competición en la que los almerienses centran ahora todas sus fuerzas tras caer eliminados este mismo jueves en los octavos de la CEV Challenge Cup en la contienda de vuelta ante Saaremaa.

Los ahorradores encaraban este partido en tierras baleares, ante el antepenúltimo clasificado, con la obligación de llevarse la victoria y no dejar lugar a la sorpresa. Un triunfo liguero por la vía rápida, sin duda, era un buen remedio para levantar la moral de una plantilla que había tenido unos días grises con su derrota del fin de semana anterior en Copa del Rey y pocos días más tarde diciendo adiós a la competición europea en su feudo del Moisés Ruiz.

El primer set fue relativamente cómodo para los de Manolo Berenguel, que lo ganaron por 19-25 ante un Manacor que no se lo dejó en bandeja pero que tampoco puso en apuros las ventajas que tuvo Unicaja durante prácticamente todo el transcurso de esta primera manga. Sin embargo, los locales apretaron mucho más en un segundo asalto en el que los almerienses cometieron numerosos errores y dejaron ver que la gran cantidad de minutos acumulados en las piernas de sus jugadores pasan factura.

Los verdes visitarán el próximo sábado, a las 18:00 horas, a Voley Textil Santanderina

Pese al cansancio físico y posiblemente también al agotamiento psicológico de lo vivido días atrás, el cuadro ahorrador también se llevó la segunda manga, por un resultado de 20-25. Unicaja, que regresó a las Islas Baleares nuevamente mermado de efectivos, iba por la senda directa hacia la victoria después de poner el 0-2 en el global de un encuentro en el que los de casa no iban a arrojar la toalla, ni mucho menos, ante el líder.

ConectaBalear tomó la iniciativa en el tercer set, poniendo hasta cuatro puntos de ventaja en el tanteador (7-3) al primer tiempo muerto. Los locales estaban aprovechando los minutos de bajón de un Unicaja Almería que debía reaccionar si no quería perderle la cara a un tercer parcial que podría darle vida a su oponente y alargar más el choque. Y así lo hicieron los de Berenguel, por lo menos durante unos pocos minutos, se pusieron las pilas e igualaron 7-7, aunque no consiguieron ponerse por delante de un cuadro manacorí liderado por un efectivo Vanole que se volvía a escapar y puso el 18-12. La pájara almeriense era evidente en este asalto que ganaría Manacor por 25-21. Ya en el cuarto no darían opción los almerienses y se escaparon de esta diez puntos para llevarse esta manga por un 14-25 y la contienda con un 1-3 para recuperar la sonrisa.