Manolo Berenguel convoca a la afición para jugar este sábado

En el Raiffeisen Sportpark de Graz, Manolo Berenguel hizo su particular vuelta a la competición europea, en su caso doble, porque lo hacía por la parte que le toca en el también regreso de su Unicaja Costa de Almería al continente, y en su currículum como técnico lo vivía de nuevo tras haber pasado varias rondas dirigiendo, en la temporada del triplete, a Logroño. Una vez pasado el partido, pero todavía con los sonidos del modélico pabellón austríaco en los oídos, paró unos minutos para decir que sí, que estaba feliz: “Me siento bien porque al final conseguimos el pase con las dos victorias, a pesar de que ya con los dos sets estábamos clasificados, pero mi objetivo era confirmarlo bien con otro triunfo aquí en Graz, y la verdad es que estoy contento, satisfecho con el trabajo que han hecho los jugadores”. En su línea normal de exigencia, no se resistió a poner una apostilla, “sí es cierto que no ha sido para nada un partido brillante, marcado por muchos errores”, pero en ese preciso instante mandaba el sabor dulce: “Ahora es momento de ser positivos y pensar en el futuro”.

Ese futuro es muy cercano, ya que llega Arenal Emevé Lugo al Moisés Ruiz con lo que le ha hecho ‘equipo revelación’ de la temporada, o sea, con todo su potencial envuelto en la euforia de estar metidos en la Copa del Rey a los pocos meses de su ascenso a Superliga: “Va a ser un partido complicadísimo, porque es un equipo que está compitiendo muy bien y que va cuarto en la tabla por méritos propios, y claro, ya con la clasificación de la Copa en el bolsillo, van a venir a casa de uno de los grandes a darlo todo, muy suelto, a probar cosas, a divertirse y a disfrutar de lo que están haciendo”. Situación muy distinta será la que maneje Unicaja Costa de Almería: “Nosotros tenemos la presión de jugarnos ser primeros al final de la primera vuelta, lo que depende del resultado del Teruel-Palma, pero sí que nos jugamos la segunda plaza, ya que ganando 3-0 o 3-1 estamos entre los dos primeros para librarnos de cuartos de la Copa del Rey”.

Por ello, teniendo en cuenta que realmente “queda poquísimo para las vacaciones”, ha pedido un último empujó: “Hay que hacer un esfuerzo máximo y el equipo está preparado para ello, así que vamos a trabajar los días que nos quedan previos para hacerlo bien”. Eso sí, logrado el pase europeo apenas unas horas antes, se quiere brindar a la afición ese logro y contar con ella para superar a un duro adversario en el cierre de un año que ha hecho al club campeón de la Copa del Rey por undécima vez: “Es un buen día, es una buena hora, necesitamos su apoyo, a pesar de que no es un clásico sí que es un gran equipo que juega muy bien; necesitamos el apoyo del público para irnos de vacaciones tranquilos”. El arrope de la grada será clave y Berenguel lo sabe bien, recordando el técnico también la buena causa de acudir al pabellón con un juguete para que no haya ningún niño que se quede sin regalo esta Navidad. Cabe destacar que será a las 18.00 horas en horario unificado.

En el horizonte se sitúa Saaremaa, siguiente rival en octavos de fnal de la CEV Challenge Cup

El hándicap es el poco tiempo de preparación del choque, “no he podido apenas ver a Lugo”, lo que no es óbice para llegar bien: “Lo voy a preparar como yo quiero, sin duda, pero la competición europea, entre el viaje y preparar el partido, lleva mucho tiempo; hay ya cosas analizadas, pero por ejemplo su último triunfo contra Soria, no todavía; va a salir para adelante el trabajo”. De hecho, junto con Guille Carmona, el viaje de regreso a Almería desde Graz fue un intensivo sobre el cuadro lucense. Más allá en el horizonte se sitúa Saaremaa, siguiente rival en octavos de fnal de la CEV Challenge Cup: “He visto algo de ellos, sé que tienen a dos referencias en el ataque que curiosamente pasaron por mi ordenador, por así decirlo, cuando tocó confeccionar el equipo de Unicaja Costa de Almería; había jugadores interesantes que tuvimos en mente y que ahora juegan en el equipo esloveno, y por eso lo que conozco es que son jugadores fuertes en ataque”.

Regresando a lo acontecido en el Raiffeisen Sportpark, en su línea, no hay excusas: “Para mí ha sido algo grato, agradable, jugar con este balón -tercero diferente en una semana-; es cierto que no lo habíamos tocado hasta nada más llegar aquí, en el entrenamiento del martes, y a todos nos encantó, así que excusa para nada, es un balón que se controla bastante bien, no se puede poner de pega en absoluto”. Pese a ello, desajuste imprevisto en el saque: “Ellos han estado mejor en recepción, se ha notado que jugaban en su cancha, pero también han fallado más en saque, 22 ellos y nosotros 17, que siguen siendo muchos, pero no termina de corresponder a la realidad porque por la mañana se lo recalqué a los chicos en el repaso de saque y de recepción del entrenamiento y el equipo estuvo a un altísimo nivel en ambas cosas; me fui muy tranquilo, pero en el partido he sufrido, y puede ser por el típico nerviosismo; si hubiésemos sacado mejor, habríamos sufrido un poquito menos”, dijo Berenguel.