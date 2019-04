Berenguel llega tranquilo a la final entre Unicaja y Teruel

Siempre es fundamental, pero parece que nunca tanto como en esta ocasión. En lo anímico va a estar gran parte de la final de la Superliga, con todo el peso de treinta años y veintinueve títulos nacionales, historia iniciada por un jovencísimo Manolo Berenguel, lápiz en mano a día de hoy para cerrar el círculo: “A mí eso… si yo fuese capaz de manifestarlo, lo que siento por dentro, con mis propias palabras, y que me entendieran los jugadores, sería una motivación extra a todo lo que conlleva ya de por si jugar una final contra Teruel y con todo el trabajo que llevamos encima”. Quizá no sea necesario hablar, sino solo mirar la cara del ahora algo canoso técnico: “He vivido casi de todo dentro de este club y tengo, psicológicamente, una tranquilidad enorme haciendo balance de lo que llevamos de temporada, y una ilusión tremenda pensando en la final”.

El almeriense no oculta que meterse en ella “ha sido quitarme un peso de encima”, confiesa, pero a la vez se siente “encantando de cómo ha competido el equipo ante un Ibiza que estaba muy fuerte”, porque sin duda ha sido “un pase brillante a esta final”. De hecho, no ha sido nada fácil el lograrlo: “Para nada en absoluto; sabemos cómo ha sido la fase regular, los altibajos que hemos tenido, y en play off yo no sé, pero estoy intentando recordar cuando era jugador si hemos tenido una semifinal tan complicada como este año, puede que sí en número de partidos, pero partidos tan duros como han sido esta vez… yo no los recuerdo, y así sabe mejor meterse en la final, porque hemos sabido competir, hemos sabido estar en los momentos difíciles y estamos yendo de menos a más”.

De hecho, ante el gran rival de la última década, que también hace memoria de sus logros, no hay ‘asignaturas pendientes’: “No le ganábamos a un grande fuera y al final lo hemos conseguido compitiendo muy bien, y además el equipo ha madurado, ha sabido aguantar, por lo que lo que también decía de que le costaba mucho jugar con el marcador en contra o en momentos clave, al final ha demostrado que lo sabe hacer, por lo que ‘asignaturas pendientes aprobadas’ y de la mejor manera posible, que además es como mejor puedes afrontar una final”. Puede que haya quien en el ‘debe’ ponga las dos malas actuaciones en Los Planos, pero el técnico ahorrador las tiene muy ‘aisladas’: “Unicaja no ha estado, y no es quitar mérito a Teruel, que ha hecho simplemente lo que tiene que hacer, su trabajo en su casa, mientras que nosotros no hemos sabido estar a la altura y nos hemos venido con un repaso para abajo, lógico y normal, pero creo que fueron circunstancias del momento”.