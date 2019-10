Manolo Berenguel no quiere otro Los Planos en Es Viver

“Seguro que va a ser un partido muy difícil y muy complicado”, eso de entrada para una valoración de lo que se avecina este fin de semana. Manolo Berenguel está ya ‘curado de espanto’ en cuanto a lo que puede suceder en una cancha de juego y su equipo está en ella, capaz de lo mejor y de lo peor, más allá de lo que pueda decir el rival de turno. Por eso, y ante la inminente visita a Es Viver, “una cancha siempre complicada”, para otro duelo contra Piero Molducci, “un equipo que está bajo sus órdenes sabemos que es un equipo que va a competir mucho”, pone paralelismos con la final de la Supercopa: “Tiene jugadores de muchísima calidad y si empiezan a probar cosas y les salen les puede ganar a cualquiera; es un poco, diría yo, como lo que nos pasó con Teruel, que probó a ‘nosotros queremos jugar así y vamos a probar a ver si sale’, les salió y nos pasaron por encima, pues este equipo de Ibiza exactamente lo mismo”. Con esa advertencia se emprenderá viaje este viernes.

Lo hecho atrás por parte del conjunto pitiuso le interesa, pero no precisamente para encontrar alivio: “El fin de semana anterior con Soria no les salió, pero en cualquier momento puede ser que sí; tienen un colocador que es habilidoso, que juega muy rápido a las puntas, que como haya esa conexión con los atacantes que tiene, que al final son atacantes fuertes, le pueden ganar a cualquiera, al igual que el tema de centrales, que siguen con Chemi, que les da un saber estar al equipo dentro de la pista, así que apenas ajusten las líneas de recepción y los tiempos de ataque, este equipo va a decir mucho”. Además, llegar de derrota es arma de doble filo: “Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que el equipo pueda estar tocado, porque está hecho para estar ahí arriba, y una de las canchas por donde pasa es allí, si bien ellos han hecho un equipo bueno, con un colocador igualmente habilidoso y que ajustando va a ganar y a estar ahí arriba; vienen de una derrota, tenemos que jugar en su casa, no pueden seguir perdiendo y tenemos claro cómo van a salir”.

A eso suma el pasado muy reciente entre ambos: “Más con la rivalidad que ya hay de los últimos años, sobre todo la temporada pasada en semifinal, cómo se pasó la eliminatoria, con partidos muy broncos y muy, muy, muy duros; eso está todavía ahí y queda en el ambiente, y hay una forma de empezar para ellos, que es dando un golpe fuerte en la mesa, que sería justo ganar a Unicaja Costa de Almería”. Eso sí, de igual modo los verdes pueden alimentarse de lo sucedido hace medio año en el mismo recinto: “De esos partidos tengo muy buenas sensaciones y recuerdos, ya que al final se jugó a un muy alto nivel y un vóley brillante, pasamos nosotros a la final y sí queda el mal sabor de boca de la recaída de Víctor Viciana, pero el equipo funcionó con Rubén Lorente en el último partido allí para cerrar el pase”. Espera un ambiente similar: “Te vas a volver a encontrar con la misma historia, pero con los típicos desajustes del principio de temporada”.