Manolo Berenguel quita transcendencia al partido ante Teruel

Son ya muchos años de voleibol como para no tener presente que ahora, lo que se sitúa más que nunca como prioridad, es tener la cabeza fría. Esa actitud ‘inteligente’ debe empezar a demostrarse este fin de semana, en el que una victoria sería clave para la Copa del Rey: “El primer objetivo está en la Copa, tal y como estamos todos; si se pierde, seguiremos teniendo muchas opciones porque puede que caigamos a la segunda plaza, lo cual no importa pese a que yo siempre quiero ir primero, es lo que me gusta, como a cualquier entrenador o jugador, y sobre todo es cierto que se trata de otro partido bueno contra un rival del máximo nivel para seguir afrontando las siguientes citas, los objetivos, el siguiente en casa contra Palma, otro grande, y sobre todo el siguiente a ese, en Europa; a ver cómo lo hacemos y qué mejor sitio que en Los Planos de Teruel para llegar perfectamente bien preparados”.

Hay mucho trabajo detrás para llegar a este tramo de la temporada, el primero que se puede considerar como decisivo por la clasificación para la Copa del Rey y por pasar ronda en competición europea, y es el turno de la mentalidad ganadora: “No solo en esta etapa, sino siempre, porque en este deporte, como en todos los demás, lo que manda es estar bien amueblado de la cabeza; es cierto que se debe reforzar en momentos puntuales como estos, que son importantes, hay que tenerla bien fría y estar preparado para competir, porque lo que viene ahora es ‘agárrate que vienen curvas’, como se dice coloquialmente”. Tras Textil Santanderina, Teruel, que “en su casa es muy sólido y sabemos lo que nos vamos a encontrar, porque tenemos ya demasiada experiencia, experiencia negativa, por desgracia, y lo tenemos presente, por lo que estamos trabajando toda la semana para este partido”.

Ante los cántabros hubo rotación de jugadores con muy buen rendimiento, así que el equipo inicial es, más que nunca, impredecible: “Lo que manda mucho es el día a día, y en el día a día los jugadores se van perfilando; hasta ahora mismo, todos quieren jugar algunos tienen mejores días, otros los tienen peores, pero todos están luchando porque quieren estar en el equipo titular, y la competitividad que hay día tras día en el entrenamiento es buena para afrontar la competición”. Si se le hace la pregunta directa, la respuesta de Berenguel no aclara mucho: “Van a jugar los que mejor entrenen, así es”. No habrá reservas pensando en las siguientes citas, pero no se olvida la dosificación de esfuerzos ya metidos en la que se dio en llamar ‘la etapa reina’ para Unicaja Costa de Almería.

Sobre su adversario, elogios: “Teruel es un equipo que está muy sólido a pesar de que haya perdido dos partidos, es un equipo que lo tiene bien claro, que le da igual perder ahora, y seguramente habrá sido porque han probado cosas o porque no le han salido las cosas, y no les preocupa, siguen compitiendo y ya está; además, no hay que esconder la realidad de que nosotros a ellos se le damos muy bien, les sale todo contra nosotros, pero nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad en el momento en el que flaqueen en algo”. El modelo no ha cambiado mucho respecto al año pasado: “Están jugando muy rápido, como han hecho siempre, antes con el colocador Rangel y ahora con Jukovski, tienen varios atacantes muy habilidosos de los que pueden arreglar bolas que sean imprecisas, o como queramos llamarlas”. A esto suma que “también tienen sus fisuras, como todos los equipos del mundo”, las que buscará aprovechar el conjunto ahorrador