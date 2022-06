Manuel López y Julieta Escudero mandaron en la Senda de Arrieros

Las XCM Series Almería 2022 llegaban ayer al Valle del Almanzora para poner a prueba a sus participantes con un duro y exigente recorrido que partía desde la localidad de Albox. De este modo, la esperada IX Marcha Ciclista Senda Arrieros BTT congregaba a casi 120 bikers para lanzarlos a un trazado de 61 kilómetros y 1.460 metros de desnivel positivo acumulado también valedero para el Ranking Andaluz de BTT Maratón.

El Ayuntamiento albojense consiguió poner en marcha una prueba espectacular que en sus primeros kilómetros estuvo liderada por el corredor élite Sergio Estévez (Etipón Bike, C.D.); no obstante, Estévez no consiguió mantener a raya la imponente insistencia del máster 30 Manuel López (Amigos Sierra de Los Filabres), que lo rebasa tomando la ventaja suficiente para mantenerse a un ritmo imposible de seguir por el resto de la cabeza de carrera. Finalmente López, con Tomás García (33 Bike Mobel Pro Team) pisándole los talones, entraba por meta victorioso marcando un registro de 02:32:48. El sub 23 Tomás García hizo un tiempo de 02:35:54, lo que le valió la segunda posición de la general y primera de su categoría. La tercera plaza fue para el M30 Roberto Carlos Fernández (C.D. Etipón Bike).

En la carrera de las féminas, nada pudieron hacer para arrebatar el triunfo a la gran Julieta Escudero (C.D. Albox Bike), quien terminó el trazado propuesto en 03:30:49, muy por delante de la máster 30 Leticia García (C.D. BTT Serius), quien entraba por meta 27 minutos después para subir al segundo escalón de la general. La corredora élite Irene Martí (Lemon Team) se hacía con un meritorio tercer puesto.

Ganadores de la prueba por categorías:

Júnior: Francisco García

Sub23: Tomás García (33 Bike Mobel Pro Team)

Élite: Sergio Estévez (C.D. Etipón Bike) e Irene Martí (Lemon Team)

Máster 30: Manuel López (Amigos Sierra de Los Filabres) y Leticia García (C.D. BTT Serius).

Máster 40: Miguel Ángel Berruezo (Figueplant-El Valle Team) y Julieta Escudero (C.D. Albox Bike)

Máster 50: José Antonio Ibáñez (C.D. Albox Bike)

Máster 60: Juan José Alonso.