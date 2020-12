Maras: "Ante el Espanyol queremos cerrar bien el 2020"

Nikola Maras, cuyo oficio es precisamente negar el gol al rival, se fue al área del Málaga con fe y determinación para tocar la gloria: "Cuando vi el gol repetido desde casa me pareció increíble que lograse meter esa pelota en la portería. Me cayó el balón un poco retrasado y me volví para rematar como corriendo para atrás. Fue un buen gol y sobre todo importante", explica el jugador serbio. Maras reconoce que sintió alivio: "Me quité un peso de encima porque llevaba en los últimos partidos buscándolo en ocasiones mucho más fáciles que esta. Gracias a Dios entró cuando más lo necesitaba el equipo".

La inspiración primero -en el gol- y la locura justo después -la celebración-: "Eso muestra cómo es este equipo, celebrándolo todos juntos. Fue un momento crucial para el equipo y lo celebramos todos con mucha rabia aunque luego sabíamos que tendríamos que defender los últimos diez minutos", alude durante su testimonio en una entrevista para los medios del club.

Maras llegó sin hacer demasiado ruido la temporada pasada y sin embargo siempre ha sido una pieza importante en los esquemas del equipo: "Desde el primer día me he sentido importante para conseguir los objetivos del club. Creo mucho en eso. Intento dar el máximo en cada partido y en cada entrenamiento para apoyar a mis compañeros. Eso se nota. Esto se tiene o no se tiene. Yo me encuentro como todos los compañeros en un momento bonito. Esto no para y hay que seguir adelante pasando página y asumiendo nuevos retos" afirma. Y el siguiente le motiva mucho: "Intentábamos no pensar en el Espanyol pero como jugador es muy difícil no hacerlo y lo teníamos en la mente. Es un partido en el que queremos cerrar bien el 2020. Hay tiempo para prepararlo bien y salir en Barcelona a por todas para intentar ganar el partido. Tenemos que ir con paciencia y jugar como nosotros sabemos".