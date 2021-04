Maras: "Llegando con buena dinámica no temo a ningún equipo en el play off"

Con un dominio del español que ya quisieran para sí muchos extranjeros que llevan años residiendo en el país, el central serbio Nikola Maras ha hecho en los medios del club un llamamiento al optimismo de cara al tramo final de la competición y a la más que probable participación en el play off. Cree que si logran recomponerse en las siete jornadas restantes el Almería tiene la calidad suficiente para no repetir el mal papel del curso pasado y afianzar el ascenso por la vía de la promoción.

¿Cómo está el ánimo del vestuario tras el empate con el Espanyol?

Contra el Espanyol cada acción es muy peligrosa porque tiene una plantilla muy buena y jugadores de mucha calidad. Logramos la ventaja de 1-0 y luego nos empataron, es un punto, pero vi bien al equipo, mejor. Venimos de una mala serie de partidos, el último mes no nos salen las cosas bien y esto puede ser un punto para cambiar la dinámica del equipo.

¿Vieron señales de estar vivos?

El Espanyol venía tras cinco victorias seguidas y nosotros de los últimos 18 ganamos 6 puntos, su momento era mejor y aunque jugábamos en casa hay que ser realistas porque venían con ganas de celebrar su ascenso ya aquí. No podíamos permitir que eso pasara y creo que salió bien, puede ser una energía positiva para todo el equipo en próximos partidos.

¿Cómo está reseteándose el equipo de cara al play-off?

Ahora es más importante coger la dinámica buena de parte del año pasado, si recuperamos esa versión no temo a ningún equipo en el play off. Si llegamos a la parte decisiva con esa buena dinámica creo que todos podemos celebrar.

El año pasado iban segundos y al final cayeron al play off, ¿la historia es ahora distinta?

No se puede comparar el año pasado con este porque entonces luchamos por el ascenso directo hasta el último partido con Huesca y Cádiz, perdiendo mucha energía. En el play off el equipo se sintió vacío, con muchas lesiones, sin buena dinámica. Este año espero que lleguemos mejor porque hemos ido terceros todo el año, no caímos como el año pasado en los últimos meses. Lo importante es recuperar la mejor forma porque calidad tenemos y jugadores para darle la vuelta a la situación.

¿Cómo se presenta la visita al Mirandés?

Es un rival difícil, sobre todo en su campo. Todos los que han jugado allí tuvieron dificultades, también Mallorca y Espanyol. En casa tiene sus cosas, es un campo más pequeño donde ellos saben jugar, pero tenemos días para prepararlo y cambiar el chip.

¿Debe hacer valer el Almería en un play off que ha sido mejor que sus hipotéticos rivales?

Estamos todo el año en nuestro sitio, salvo al inicio que no empezamos bien, pero siempre por encima de los potenciales rivales del play off y eso seguro que es por algo. En el play off todo depende del momento, el año pasado el tercero y cuarto cayeron en semifinales contra quinto y sexto, pero todo dependerá del último esfuerzo, ya que son partidos a vida o muerte. La cabeza ahora está en los siete partidos restantes para coger la mejor dinámica.