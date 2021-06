María Giménez alimenta el 101% de Unicaja Almería para remontadas

Desde el ‘otro lado’ de la pantalla, esta mujer, integrante ‘externa’ del cuerpo técnico ahorrador, sufrió como todos en los playoffs de este año, pero ella ‘jugaba’ con una baza que nadie más tenía: sabía perfectamente que habría ‘gasolina’ suficiente en el depósito, llegado el momento. “En estos partidos que son tan duros y en los que se llega al límite tanto físico como mental, la alimentación y suplementación puede hacer que el jugador aumente un uno por ciento más de sus capacidades, y eso, en deportes de élite, en muchas ocasiones puede suponer la victoria”. Pasado un mes desde el final de la Superliga, hace balance para afirmar que “la temporada con ellos ha sido muy buena”, añadiendo que “en el equipo he visto mucha ilusión y ganas de dejarse la piel en cada partido, y eso me ayuda a realizar mejor mi trabajo”.

Con María Giménez (www.mariagimeneznutricion.es) fluye todo lo positivo durante un camino conjunto al bienestar, y la confianza de Unicaja Costa de Almería en ella está más que justificada. Ella recuerda esa máxima de “tener una buena flexibilidad metabólica, una correcta hidratación, un buen aporte de macro y micronutrientes en de una dieta antiinflamatoria… es básico para que el jugador se encuentre al cien por cien y pueda dar lo mejor de si”, pero además a ello es capaz de sumar es poco más necesario para marcar la diferencia, ese 101%: “Creo que cada temporada es mejor, porque los jugadores cada vez se interesan más por la nutrición y son más conscientes de lo importante que es una correcta alimentación para la mejora de su composición corporal y de rendimiento deportivo”. Profesionales más profesional.

Es más, ella lo toma un crecimiento particular, una línea de desarrollo de su marca y de sus servicios a sus clientes no deportistas de élite: “Los jugadores de Unicaja Costa de Almería vienen con muchas ganas de aprender, con las habituales dudas, claro, siendo más satisfactorio el trabajo con ellos para juntos obtener los mejores resultados; se toman en serio todas las pautas y consejos que les doy, y yo, por mi parte, aprendo también de la experiencia”. Se refiere, por ejemplo, a que durante la temporada “algunos han experimentado con el ayuno intermitente y con una dieta ‘low carb’ con resultados muy satisfactorios, así que cada año yo sigo aprendiendo con ellos, viendo sus resultados a la hora de poner en práctica algunas estrategias, lo que espero que siga siendo así la temporada próxima”.

Pero sobre todo, respecto a lo que llegará en unos meses, tiene un deseo rotundo y compartido: “Que podamos ver toda la temporada en el Moisés Ruiz, disfrutando de ese ambientazo que lo caracteriza”. Y es que, lejos, se pasa peor: “Los he vivido con sabor agridulce, por un lado alegría de llegar a la final a pesar de las dificultades y por otro lado amargura de la derrota ante Guaguas; no poder ir al pabellón por las medidas de seguridad debido a la pandemia no me ha dejado disfrutar tanto del equipo y de la calidad de su juego”. El deporte y María Giménez tienen un vínculo que el voleibol está aprovechando y que beneficia a sus clientes: “Mi campo es la nutrición, pero insisto en la importancia que tiene el ejercicio físico en nuestra salud; de hecho, la persona sedentaria con alimentación saludable no estará totalmente sana, porque estamos diseñados para movernos y el sedentarismo nos enferma”.

Por delante, la “recomendación general” de “dar unos diez mil pasos al día y realizar entrenamiento de fuerza un mínimo de 2-3 veces a la semana”, algo que beneficiaría a toda la población y alejaría de muchas enfermedades modernas como la diabetes, cardiovasculares, Alzheimer...”. Llegados a este punto, repaso a la evolución que se ha seguido durante la pandemia, pasado un año desde sus primeros consejos: “Lo que he visto en consulta es que la mayoría ha empeorado sus hábitos, comiendo más veces al día, más ‘ultraprocesados’, más repostería casera… de la que se debe tener presente que, aunque se haga en casa, es ‘hipercalórica’ y no recomendable para todos los días, ya que la mayoría no tiene un gasto calórico alto”. También “se ha cogido el mal hábito de beber alcohol en casa de forma habitual, cuando antes era algo que se solía dejar para el fin de semana”.

No todo ha sido negativo, y dada su actitud constructiva, María Giménez le pone el foco a que “en el lado contrario, he encontrado algunos que han aprovechado este confinamiento para comer mejor, cocinar de forma saludable y hacer ejercicio, y venían a consulta para terminar de perder los últimos kilos que le sobraban”. En ello insiste: “Por ese lado ha sido positivo, porque ha servido para que mucha gente que se alimentaba de comida rápida por falta de tiempo o por pereza, volviera a cocinar y se alimente de forma más saludable, al disponer de mucho más tiempo; muchas personas han cogido el hábito de cocinar y lo siguen manteniendo todavía, así que muy bien”. En todo caso, en tono simpático, remarca que “los que se han dedicado a la repostería ahora no saben pasar sin merendar un bizcocho -risas-“.

La buena alimentación, desde el carrito de la compra: “¡Siempre!, si llenas la cesta de verduras, frutas, pescado, huevos, carnes, legumbres, frutos secos... vas a tener a mano en casa comida saludable y será mucho más fácil comer bien; sin embargo, si llenas tu despensa de patatas fritas, bollería, dulces... va a ser mucho más difícil resistirte, y seguramente acabes comiendo mal la mayoría de los días”. Por último, al respeto de la ‘operación bikini’, “es una pena, pero ocurre todos los años”. Mejor, fondo, no sprint, “gente desesperada por perder los kilos que han acumulado el resto del año con mala alimentación y sedentarismo, perder el máximo de kilos en tiempo récord haciendo barbaridades que perjudican la salud”, sin propósito de mejora, “no cambian sus hábitos y vuelven a engordar en poco tiempo”. Mensaje final anti prisa: “El ‘cuerpo fitness’ del verano se consigue durante todo el año con buenos hábitos de alimentación, ejercicio y descanso, no matándonos de hambre dos meses antes”.