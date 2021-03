Marín bate una nueva plusmarca de cara a la Copa de Europa

El pasado fin de semana se disputó en Madrid, en las instalaciones de la Federación Española de Tiro con Arco, el primero de los dos clasificatorios para el equipo nacional que han de realizarse para conformar la selección que acudirá a la Copa de Europa de Nove Mesto (República Checa) en julio, la última prueba que reparte billetes para los Juegos de Japón de este verano.

El deportista roquetero José Manuel Marín ha batido una nueva plusmarca: 646 puntos. “Después de un año sin competir y sin estar en la línea de tiro, entré con muchos nervios. En la primera jornada no acompañó el día, hacía bastante frío y viento. El domingo fue distinto, el aire estaba tranquilo y me encontré con mucha seguridad. Estuve más acertado, yendo de menos a más, me centré en el trabajo que venía haciendo en los entrenamientos y mejoré esa marca con 646. Sabía que estaba a un buen nivel, pero no esperaba que el resultado fuese tan alto en la primera prueba oficial de la temporada”.

Con esta puntuación, supera en esta primera parte de la clasificación la media exigida para entrar en la selección española, pero aún queda otra competición por realizar. “Tengo un colchón que tampoco es para dormirse, aún no hay nada hecho ni decidido, si luego me viene una competición mala puedo meter la pata. Subir un punto cuesta muchísimo, pero bajar 100 es muy fácil. Esto no hace que me acomode, pero sí me motiva más, con esto y desde la pasada temporada estoy demostrando que puedo volver a ser bastante competitivo. Es un plus para seguir trabajando en la misma línea, es una inyección de adrenalina y de moral, la preparación que llevo se ha visto reflejada en un resultado tan positivo”.

“Estoy súper ilusionado con esta etapa de mi carrera que me está yendo muy bien, en lugar de ir en declive me siento más cómodo y con mayor fiabilidad, cada día me apasiona más este deporte. Estoy tirando y entrenando como si tuviese que pelear mañana por el billete para Tokio. Quiero conseguir esa plaza y estar otra vez en unos Juegos Paralímpicos. Voy a luchar por ello, no quiero quedarme con la duda de no haberlo intentado”, finaliza el roquetero.