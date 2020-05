Mario Ferrera, a por la docena con Unicaja Costa de Almería

“Como ya sabéis, volví a mi segunda casa el año pasado y renuevo con el equipo que quiero”. Prácticamente estaría todo dicho por parte de uno de los referentes de la Superliga española, a no ser por que escucharle siempre es interesante, ya que tiene mucho que aportar a este deporte, por que, a sus 33 años, vuelve a sentir ‘la llamada’, por que vuelve a recargar la recámara con un reto, vuelve a reinventarse. Mario Ferrera piensa que “no podría estar en ningún sitio mejor que Almería, ciudad y equipo hacen un gran ‘mix’ que es difícil de superar”, y se siente “realmente muy contento por firmar de nuevo”, pero además se sabe pieza clave del nuevo proyecto ahorrador: “Se me dio la oportunidad este año de jugar de ‘4’ o de libero y elegí de libero, así que será un bonito cambio y todo un reto para mí, y no me cambio para ‘echar el rato’, sino para ser el mejor en mi posición”.

Ganas de juvenil para el eterno ‘joven veterano’, “ya deseando volver a la cancha y empezar a entrenar muy duro”, sobre una base consolidada en una extraordinaria aportación esta temporada que aun no se ha resuelto oficialmente, aunque sí se haya parado definitivamente: “Bueno, es una posición en la que he jugado gran parte del año pasado, en la que me sentí muy bien y pude desplegar todo lo que tengo; tanto Manolo como Guille me dieron total confianza en la demarcación que obtuve, todos lo sabemos, por esas circunstancias complicadas, y no fue fácil, pero es verdad que cada vez que avanzaban los partidos, me sentía más cómodo”. Ha sido por ello que ha tomado una decisión con la que irá hasta el final… de su carrera, cuando toque en un largo espacio de tiempo: “Es la posición en la que querría terminar jugando en unos cuantos años, espero”.

‘Ferrari’ pasa a motor diésel, rehusando a la aceleración que supone el ataque o el saque, pero con la misma potencia para ser un felino en defensa y una absoluta especialización en recepción. La firma del ‘cavallino’ dio a conocer el GTC4 LussoD para iniciar 2017, con 310 CV. En voleibol, basta con un caballo, el que tiene dentro un Mario Ferrera que, ahora sí, y tras una intentona que no le satisfizo antes de su paréntesis en Melilla, se muevo por convicción y recuperando aquel “ser el mejor de España” al que se comprometió en su día: “Cierto, lucharé para que no sea que juego de libero porque recibo bien, no es mi intención; es un cambio grande y haré que mi cabeza esté orgullosa dando lo mejor de mí cada día en el entreno, y así, y solo así, se llega donde uno quiere, siendo constante”.

En su caso, la experiencia es un grado para el beneficio del club al que se debe y en el que estará una docena de temporadas, cifra récord, sin duda: “Después de 12 años, siento que puedo dar mucho de mí dentro y fuera de la cancha; son 33 años, pero me siento joven y fuerte para darle caña al cuerpo en entrenos y gimnasio, y también considero que puedo seguir aprendiendo y creciendo, eso siempre, ya que, obviamente, aunque puedo dar mucho, también me gusta recibir y coger lo mejor de cada compañero, como por ejemplo la rabia de Fran Iribarne y el ímpetu que le pone cada día Marlon a los entrenos”. Además, no hay mejor entrenador posible en el plan de cambio de posición que Berenguel: “Manolo ha sido líbero en los grandes ‘Unicajas’ de la historia, ha representado también a la Selección Española, así que me siento seguro; puedo hablar con él cuando lo necesite, eso lo tengo claro”.

Varios rumores, los inevitables sobre la conformación de plantillas, y una certeza en la cabeza del sevillano: “Aun es pronto para ver cómo funcionará el equipo, pero por lo poco que sé, podemos ver que será un grupo joven y fuerte, de altura y con gran bloqueo, si bien es cierto que por muy buen equipo que tengamos, todo está en el buen rollo que creemos y en la capacidad de formar un buen grupo humano”. Entre dichos rumores emerge la confirmación del regreso de Guaguas, el histórico, en la plaza de ‘7 Islas’ de Vecindario, con un proyecto muy poderoso: “La liga parece que va mejorando año a año, y eso nunca puede ser malo; ya tenían buena pinta estos playoffs que nunca se han llegado a disputar, así que ya estoy ansioso de ver qué pueden dar el resto de equipos la temporada que viene”. Eso sí, “esta pandemia me temo que no va a ser buena para el voleibol en general”.

Es una cuestión generalizada y que requiere de grandes acciones: “Ya se ve que potencias como Italia empiezan a ayudar a todos sus equipos, algo a copiar, puesto que creo que la Federación debería de mirar muy bien por nosotros, por los equipos, y espero que ayude lo máximo dentro de sus posibilidades”. Es una verdad casi de Perogrullo: “Sinceramente, no habría Superliga sin equipos, así que la ayuda nunca viene mal”. Por parte de Unicaja Costa de Almería, ganas de que la vuelta a Europa no se quede en solo la experiencia pasada: “Ha sido un gran año en la competición europea, en la que tuvimos un mal partido contra Saaremaa y parece que no terminó bien, pero pienso que no era nada fácil después de la Copa del Rey; fue una gran temporada europea; ¿es un atractivo para la ciudad y para España?, totalmente y no hay otra que estar deseando de que podamos volver a esas noches europeas en el Moisés Ruiz, como se han podido disfrutar esta 2019/2020.

En cuanto a tema ‘Red Lynxes’, lo dejó regresando a ser internacional y disputando el Campeonato de Europa el pasado verano, pero ahora hay mucha incertidumbre: “No sé si en estos momentos es una opción viable jugar con la Selección porque no se sabe si habrá viajes o ni siquiera competición internacional, así que por ahora yo me centro solo en llegar lo mejor posible físicamente a la pretemporada con Unicaja Costa de Almería”. En ese sentido, el deseo de Mario Ferrera es el de que “la cosa se normalice y podamos volver en agosto o septiembre, ya que esta temporada, a priori, suena muy ilusionante”. El de Los Palacios, donde es tan querido, parte a una nueva ruta desde Almería por duodécima ocasión, una ruta en la que el destino es el de siempre, ganar títulos o al menos jugar las finales, pero esta vez, con su nuevo motor, piensa disfrutar más de cada punto del camino.