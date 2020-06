Mario Silva: "Ante el Sporting hay que tener actitud, creencia y ambición"

Mario Silva se confirma como técnico principal de la UD Almería, con su compatriota Nandinho ejerciendo las funciones de segundo y todo el cuerpo técnico de este en el filial y el que ya tenía de la casa el club trabajando a sus órdenes. Al preparador luso se le nota suelto en las comparecencias públicas (de momento solo ante los medios del club) y apunta que ante el Sporting buscará que el equipo dé un rendimiento similar al del Mirandés en la primera mitad, pero durante todo el partido. Descarga a Darwin de la presión del gol tras las ocasiones marradas en Anduva y al equipo de la ansiedad por lograr el ascenso mediante la vía directa.

¿Cómo está anímicamente el equipo tras el palo de Anduva?

Sí, creo que en el fútbol hay que estar preparado para todo. Queríamos los tres puntos y no conseguirlos de la forma que fue siempre es duro, pero esto es tan rápido que no nos da tiempo para pensar mucho en lo de atrás, sino en lo que viene, porque tres días después estás jugando otro y hay que enfocarse en eso. Los jugadores, como yo y como los aficionados, están desilusionados por no poder lograr los tres puntos, pero el fútbol continúa y hay que buscar en el próximo lo perdido en el anterior. Sabíamos que sería difícil allí ante un rival fuerte, pero hicimos un buen trabajo, no en la totalidad. Ante el Sporting hay que tener actitud, creencia y ambición para lograr los tres puntos en casa.

El Sporting llega en su mejor momento de la temporada, cerca del play-off...

Es un rival fuerte, que maneja bien su juego, muy bien organizado, con mucha movilidad en todos los jugadores, lo que dificulta el proceso defensivo del adversario y además vienen motivados. Pero nosotros tenemos que estarlo aún más por jugar en casa y estamos necesitando hacer las cosas bien en nuestro campo. Se reúnen las condiciones para hacer un gran partido ante un rival que vendrá a jugar y no a encerrarse porque busca pegarse al ascenso. Esperamos ser superiores en todos los momentos y lo que pido a los jugadores es darlo todo en el campo, hacer las cosas bien y la parte estratégica ya la pasamos, pero hay que tener carácter y personalidad en el campo, pensando solo en este partido. Queremos lo mejor, pero pensar siempre en el ascenso directo... Lo importante es sacar los tres puntos y mantenernos en la zona alta de la tabla. Lo que sentí desde que llegué es que los jugadores quieren hacer bien su trabajo y tienen ambición de lograr algo importante, pero sin presión por el ascenso directo. Deben darlo todo y disfrutar del partido. Todos somos unos afortunados, los entrenadores y los jugadores, por tener esta profesión, que a todos nos encanta. Tener el placer de hacer lo que te encanta debe ser un placer para jugar. Los jugadores tienen una calidad muy buena, ya los conocía desde hace tiempo y me encantaba, por eso pido que se desbloqueen. Que disfruten y ganen.

En la primera parte de Anduva se generaron muchas ocasiones de gol...

Sí, creo mucho en mis jugadores. Hay una cosa muy importante y es que cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos también perdemos todos. Soy el responsable desde que hace pocos días llegué, siempre que estén en el campo y lo den todo iré a muerte con ellos. Podemos hacer mejor segunda mitad, no hay tanto tiempo como desearía para corregir errores porque terminas y tienes que preparar otro partido. Es una tarea difícil jugar de tres en tres días, me gusta potenciar lo bueno y corregir lo malo para que en el futuro nos quedemos más fuerte, pero hay poco tiempo. Por eso me quedo con lo que pasó en el primer tiempo y si tuviéramos un día bueno al descanso el resultado habría sido superior. Ya pasó y lo importante es el próximo partido, veo a los jugadores motivados y creando oportunidades lo haremos seguro.

En una semana ha pasado de un cargo a otro, ¿cómo lo está llevando?

No me quejo porque me encanta, pero no es fácil porque cuando me dijeron que iba a ser el entrenador principal del equipo, siendo empleado del club, tenía que hacer todo para ayudar. Si Al-Sheikh y El Assy me lo pidieron, estoy encantado, pero la tarea no es fácil porque lo normal es tener por lo menos una semana entera para poder hablar, entrenar y colocar tus ideas para que los jugadores puedan recibirlas con más eficacia y no tenemos ese tiempo, es lo que hay e intento dedicarme el máximo posible de tiempo disponible entre cada partido y pasar el mensaje a los jugadores de lo que quiero, aunque no sea de una forma tan buena como quisiera porque esto es partido, recuperación y partido. No podemos poner una carga alta ni la intensidad deseada en los entrenamientos y se torna en una tarea más difícil, pero pongo ambición, trabajo, dedicación y, sobre todo, espero ganar.

¿Qué claves ve ante el Sporting?

Entrar fuerte como hicimos ante el Mirandés y que los jugadores disfruten del partido. El rival es complicado, sí, pero si nosotros estamos bien como equipo a nivel estratégico y bien organizados, sabiendo lo que nos puede generar el contrario y aprovechando nuestro potencial, estando compactos defensivamente y atacando con agresividad, tenemos las condiciones para hacer un buen partido. Pero lo fundamental es dejarlo todo en el campo, como responsable, si mis jugadores lo dan todo, en el fútbol todo puede ocurrir. Y si eso ocurre tendremos éxito.

Silva: "Lo importante de Darwin es su trabajo, que sea uno más aunque no marque"

¿El hecho de concentrarse es por plantearlo como si fuera a domicilio?

Es verdad que según las estadísticas ahora se gana más fuera de casa, pero pensamos en concentrarnos para estar juntos para pasarnos información y estar cerca de los jugadores para aprovechar el poco tiempo que tenemos, llegando al partido en las mejores condiciones posibles. Ustedes han visto que en todos los equipos es igual, pero hay jugadores fatigados y no podemos imprimir la intensidad que queremos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, como en el partido anterior, hacer una primera parte fuerte y no caer en la segunda.

¿Ha hablado con Darwin para que no se obceque con la portería?

Intentándolo va a conseguirlo. A veces de nada haces un gol y otras lo haces todo y no entra. Eso es normal y pese a su juventud ya está preparado para eso. Lo importante es su trabajo, que sea uno más aunque no marque. No quiero que solo marque Darwin, si es Kaptoum, Costas o Maras lo importante es que salgamos vencedores y que cada uno haga todo lo que pueda para ayudar al equipo. Cada uno defiende desde el 9 y ataca desde el portero, me alegra ver a un equipo enchufado atacando y defendiendo todos juntos. Luego quién marque o no me da igual, aunque los puntas quieran hacerlo. Lo importante es trabajar bien y ganar.

El Huesca ha pasado de parecer derrotado a la euforia, ¿todo sigue abierto?

En la Liga todos se juegan algo. Es un ejemplo claro de que nada está garantizado, hay equipos muy cerca del play off y otros más arriba. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera y de nuestra parte no logramos ganar en Mirandés, pero pensamos en el Sporting para sumar y saber que pase lo que pase nada se decidirá hasta el último partido de la Liga, creo. Eso nos motiva para trabajar y hacerlo mejor en cada partido.