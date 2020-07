Mario Silva: "El ajuste en la presión que hacíamos fue clave"

Sufrimiento en el primer tiempo: "El partido ideal sería la primera parte ante el Mirandés y la segunda contra el Sporting. En la primera hemos sufrido porque el Sporting estuvo muy bien y no logramos hacer lo que debíamos para controlarlos defensivamente en términos de presión"

Humildad: "No estoy totalmente contento. La victoria es responsabilidad de los jugadores, el cuerpo técnico aporta para que celebren, pero solo ganamos un partido, queda mucho y está todo muy igualado porque los rivales son muy fuertes. Dimos buena respuesta en Miranda y ahora"

Plan fallido de salida: "El plan de la primera parte era presionar en el medio campo y no nos salió como queríamos. Cambiamos porque presionábamos en línea con el doble pivote y queríamos hacerla con uno por detrás del otro y eso nos costó. Lo arreglamos en la pausa de hidratación"

Corrección en la pausa de hidratación: "Aprovechamos la pausa para rectificar con la libreta, pero los contrarios también juegan. Segunda es muy competitiva y con calidad. El Sporting estaba muy bien trabajado ofensivamente y hay que saber sufrir. Oportunidades claras de gol no me acuerdo de muchas suyas"

Otro partido en la segunda parte: "En el segundo tiempo el partido fue muy distinto. Queremos ser dominadores los 90 minutos creando ocasiones. La primera parte de la jornada anterior no fue normal. Al final lo que importa en esta fase liguera es sumar y hemos sumado 4 de 6"

Mejorar la presión, clave: "El ajuste en la presión que estábamos haciendo cuando el contrario estaba con 3+1 por detrás fue clave. Los cambios salieron bien también. La actitud de los jugadores tiene que ver porque entramos con un poco de miedo al perder los dos partidos previos en casa"

Autocrítica: "Me quedo con el trabajo de los futbolistas. No tengo problemas en admitirlo cuando me equivoco, el problema viene si culpas a los demás. Estoy para asumir lo malo porque en el primer tiempo no me voy contento. Soy así y si alguna vez tienen que meterme caña, háganlo"

Optimismo: "Intento mejorar día a día y que disfruten del fútbol porque somos unos afortunados de tener esta profesión, siempre tenemos que hacerlo más y mejor"