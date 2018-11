Los McConnell continuarán su aventura con Primaflor MRT

Su estreno en el conjunto Élite UCI español no cumplió con las expectativas que, tanto corredores como equipo, tenían depositadas a inicios de 2018. Y es que los problemas físicos se cebaron especialmente con la ciclista de Canberra en la segunda mitad de temporada. No obstante, Bec y Dan McConnell volverán a vestir el próximo curso los colores de Primaflor-Mondraker-Rotor, buscando dar la vuelta a un mal año para los australianos.

Bec McConnell: "No es un secreto que el 2018 no ha sido nuestro año. Tanto Dan como yo hemos tenido nuestra peor temporada hasta la fecha, además con mucha diferencia. Por ese motivo es muy especial para nosotros volver a firmar con PMR. El equipo no sólo nos ha apoyado durante una época plagada de problemas físicos; sino que además ha decidido renovar nuestros contratos después de una temporada así, lo que reitera la fe y el compromiso que este conjunto y su grupo de patrocinadores tienen en nosotros".

Antes de dejar a un lado la competición por esos recurrentes problemas físicos, Rebecca se alzó con el título nacional australiano de XCO y debutó en la Copa del Mundo con un prometedor 15º puesto en Sudáfrica. Además, venció en la prueba de Barcelona de la Copa Catalana y fue sexta en los Juegos de la Commonwealth. Por su parte, Daniel logró vencer una prueba UCI en Windhaag (Austria).

Bec McConnell: "El deporte es una montaña rusa impredecible y es muy fácil firmar a un corredor exitoso. Sin embargo, respaldar a alguien en las debilidades requiere paciencia, fe y tener una relación cercana y continua. Por lo tanto, no nos queda más que agradecer a Primaflor-Mondraker-Rotor por esta nueva oportunidad. Puede que no seamos el equipo con los nombres más importantes del circuito, pero tenemos una plantilla de buenos corredores, comprometidos con este deporte, capaces de dar la cara en Copa del Mundo y grandes pruebas internacionales".

De cara a 2019, los McConnell se marcan un inicio de temporada tranquilo, con las miras puestas en el campeonato australiano en el mes de abril y en el inicio de la Copa del mundo en mayo.

Dan McConnell: "Planeamos un verano más tranquilo, con menos viajes y más centrado en los grandes objetivos de la temporada. En enero estaremos en España para conocer al resto del equipo y haremos un par de carreras y después tendremos nuestro primer gran reto en los campeonatos nacionales del mes de abril. Para mayo volveremos a Europa para estar a tope en el estreno de la Copa del Mundo".