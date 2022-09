Melero: "Rubi y yo entendemos el fútbol de la misma manera y compartimos ambición"

Gonzalo Melero Manzanares (2-1-1994) era presentado esta mañana oficialmente como jugador de la UD Almería. El centrocampista madrileño llega procedente del Levante vía traspaso valorado en 1'9 millones de euros en un momento complicado de su vida personal, ya que a la pequeña lesión que le impide estar ya con el grupo en los entrenamientos se une el problema que padece su pequeño hijo recién nacido, que ha tenido que someterse en los últimas días a cirugía al alumbrar con parte de los intestinos fuera del estómago.

Haciendo de tripas corazón y tirando de su mejor pose, Melero, que lucirá el dorsal número 3, explicaba a los medios de comunicación cómo ha visto a la UD Almería en las cuatro primeras jornadas ligueras: "El equipo está haciendo las cosas bien, lograr un ascenso es muy complicado y de momento compite muy bien. Fuera ha costado un poco más que en casa y creo que puede dar un paso adelante creyéndoselo. Está en una buena línea y estoy aquí para intentar ayudar a dar ese pasito".

Al ser preguntado sobre la influencia que Rubi tuvo en su contratación, el ex canterano del Real Madrid no dudaba en admitir que había sido decisiva por la fructífera etapa que compartieron ambos en El Alcoraz: "El año que estuve con Rubi, aunque fuera en Segunda, fue mi mejor año a nivel individual y colectivo. Desde el primer momento conectamos porque entendemos el fútbol de la misma manera y compartimos la misma ambición. Estoy en el mejor lugar para seguir creciendo. Puedo aportar muchas cosas al grupo de las que ya aprendí en Huesca y podría ayudar de otra manera. El hecho de que esté Rubi aquí va a ser una ayuda muy grande para mí para encajar en sus ideas desde el primer día. El periodo de adaptación puede ser muy corto. Creo que puedo aportar experiencia en la categoría, será mi quinto año. Vengo con mucha ilusión y ambición".

El año al que se refiere es la campaña 2016-2017, cuando materializó 17 goles para el conjunto oscense, contribuyendo de forma decisiva a su ascenso a Primera. Ahora espera recuperar a las órdenes del técnico de Vilassar de Mar su mejor fútbol: "A nivel futbolístico espero estar a mi mejor versión, la que seguro que Rubi quiere sacar de mí. Con esa ilusión y ambición creo que podré aportarle bastante al equipo".

Con el grupo lleva poco tiempo, pero asegura que le agrada lo que ha visto en estas primeras horas: "No he podido estar desde el primer día por mi situación, pero lo que he visto en los primeros partidos y lo poco que llevo con ellos es que es un grupo muy ambicioso con ganas de crecer y asentarse. Esa ilusión es muy buena de cara al día a día para ayudar al compañero".

Para concluir su comparecencia, Melero recordaba que la lesión le impedirá poder estar el próximo lunes frente a Osasuna (21:00), pero confía en poder ser de la partida el sábado 17 en Mallorca (14:00): "Antes de venir aquí tuve una lesión en un entrenamiento del Levante y en principio el lunes que viene no podré ayudar al equipo, creemos que para la siguiente semana sí. Me hubiera gustado llegar en otro estado pero fui profesional hasta el último día en el Levante. La lesión no tiene mucha trascendencia y espero poder estar disponible para el día del Mallorca".