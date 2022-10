Melero: "Este es el equipo de los que he estado en el que más se trabaja"

Gonzalo Melero (Madrid, 1994) disputó 28 minutos en Mallorca. Llegó al Almería entre algodones y volvió a meterse en la enfermería tras el encuentro en Son Moix. Ya recuperado de sus molestias en los isquiotibiales, apunta al once, a hacerse un pilar con Rubi y a asumir parte de la responsabilidad de los goles.

- ¿Cómo está de sus molestias?

Me encuentro al cien por cien. He entrenado con el grupo desde el primer día de esta semana. Decidimos no jugar en Bilbao para recuperarme al cien por cien. Vienen partidos muy importantes para el equipo y quería volver para no salir. Tenía muchas ganas de participar cuando antes. No sentí nada especial en Mallorca, pero las sensaciones no eran buenas, no notaba el isquio con seguridad. En estas dos semanas he decidido fortalecer la zona y no sobrecargarlo. Ha sido una puesta a punto para ser ya uno más.

- ¿Cómo se encuentra el vestuario?

Es un partido de personalidad. Aún quedan muchísimos. El equipo está tranquilo, confía en el trabajo que realiza diariamente. Es un rival directo y tras esta mala racha queremos jugadores que pidan la pelota, con responsabilidad y que sepan lo que nos estamos jugando.

- ¿Qué Rayo espera?

Espero un Rayo como el que se está viendo estas dos últimas temporadas. En caso tienen un puntito más que fuera y eso tenemos que aprovecharlo. Vendrán sin presión, con los deberes de momento hechos. Pueden jugar sin presión. Conocemos sus bandas. Trejo está en un momento muy bueno. Es un equipo muy solidario, pero nosotros también tenemos nuestras armas. Tenemos que llevar el partido a donde queremos y no dejarles correr, frenando a jugadores como Trejo o Isi. Hay que hacernos fuertes en casa, poniendo el ritmo que queremos.

- Últimamente el Almería está sufriendo mucho en centros laterales y el Rayo destaca por sus bandas.

Más que los centros, tenemos que intentar no dejarles correr. Tienen balas en los laterales. Hay que intentar no dejarle correr a Álvaro y frenar tanto a Trejo como a Isi. Están en un buen momento de forma diferente y hay que saber cómo frenarles.

- ¿Es un partido vital?

Llevamos varios partidos sin sumar ni marcar gol, pero queda muchísima liga. Hay que ver el desarrollo de cada uno de esos partidos, por qué no se ha sumado. Este es el equipo de los que he estado en el que más se trabaja, la gente es muy profesional. Me ha sorprendido para bien.

- Llevan 395 minutos sin anotar.

Primera División es una categoría en la que puedes tener estas rachas de no sumar. Hay que tener tranquilidad y trabajar como lo estamos haciendo. En casa ante estos rivales hay que hacernos fuertes tengamos los puntos que tengamos. Si tuviésemos diez puntos más, le daríamos la misma importancia al partido que la que le estamos dando.

- La afición se ha organizado incluso un recibimiento a pesar de la mala racha.

La afición está volcada tras el ascenso y los primeros partidos. Lo vi por la tele y era increíble cómo alentaba al equipo. Puede ser clave para que consigamos los objetivos. Ojalá puedan ver el sábado un Almería que compite y que se deja el cien por cien.

- Se enfrentó al Rayo en la última jornada del pasado curso, dos goles suyos incluidos. ¿Le trae buenos recuerdos?

He recordado en los ambientes personales que en mi último partido contra ellos les marqué dos goles. No tiene nada que ver lo del sábado, pero piensas que te puede volver a salir un partido así.

- Con el Huesca de Rubi, en la temporada 17-18, anotó 17 dianas. El otro día el técnico lo recordó en esta misma sala de prensa. ¿Asume esa responsabilidad goleadora?

Obviamente sé que no voy a marcar veinte goles en la liga, pero voy a intentar aportar lo que he hecho otros años en cuanto a número de goles. Más allá de eso, vengo a ayudar, a competir y a intentar que el equipo crezca. Tengo más cualidades. Me gusta ayudar a que cada compañero saque su cien por cien. Ya lo estoy haciendo en los entrenamientos.